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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـأي أف جي وإيديتا

12/15/2023 4:23:01 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات مجموعة أي أف جي القابضة إلى 394.130 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 273.271 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 188.036 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 99.833 مليون شهادة.



فيما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.246 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.01%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 823.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 332 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 438.3 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 6535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.












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