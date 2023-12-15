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مستثمرون صينيون يدرسون فرصًا استثمارية بمدينة بورسعيد الجديدة سلام

12/15/2023 4:23:01 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل المهندس طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وفدًا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وعددًا من المستثمرين الصينيين، لبحث أوجه التعاون، ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.



وفي مستهل الزيارة، أجرى الوفد جولة بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، وذلك لدراسة إمكانية تنفيذ استثمارات على المياه المرتجعة reject " المتبقية بدون تحلية بعد اتمام عملية التحلية" بالمحطة، للاستفادة منها في عددٍ من المشروعات.



واستكمل الوفد جولته بزيارة المنطقة السكنية بمدينة بورسعيد الجديدة، ودراسة إمكانية توفير سكن للموظفين والعاملين بالمصنع المزمع إنشاؤه باستثمارات صينية، بجانب الاطلاع على مشروعات الخدمات التي تشمل مدرسة، ومركزا طبيا، وسوقا تجارية، وناديا اجتماعيا، وحضانة.





وفد مستثمرين صينيين يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سلام (1)




قال طارق جمال الدين، إن المدينة تم بها تنفيذ 4340 وحدة سكنية ( 217 عمارة) لمنخفضي الدخل "إسكان اجتماعي" ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بجانب 171 عمارة أخرى بالمشروع ستضم 3420 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي، ومركز طبى، وحضانة، ونادٍ اجتماعى، وسوق تجارية، ومبنى نقطة شرطة، ووحدة إطفاء.






وفد مستثمرين صينيين في مدينة سلام





وأضاف "جمال الدين"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، بجانب تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية.





وفد مستثمرين صينيين يتفقدون محطة تحلية المياه بمدينة سلام




جدير بالذكر، أن مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان، وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، وتقع فى أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء، ويضم المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة، مشروعات إسكان لمختلف الشرائح، وتعليم، وخدمات إقليمية، وإسكان سياحى، ومناطق صناعية، ولوجيستية، ومناطق استثمارية.












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