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تدريب 25 موظفا حكوميا فى البرتغال على الحوكمة الرقمية بالإدارة العامة

12/15/2023 4:23:01 AM
(MENAFN- Youm7) أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال؛ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان "الحوكمة الرقمية في الإدارة العامة"، لعدد 25 متدربًا من 9 جهات من الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.



وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المعهد وجامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، مضيفة أن البرنامج يتضمن مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي على عدة موضوعات تدريبية تهدف إلى التعرف على كيفية إنشاء القيمة العامة من خلال جهود الرقمنة الحكومية، وإتقان المفاهيم والعمليات الأساسية المرتبطة بالتخطيط والتحليل الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقنيات التقييم والرصد الرئيسية لمجال الإدارة الإلكترونية، بما في ذلك تعريف واستخدام مجموعات مناسبة من المؤشرات.



أضافت كما يتضمن البرنامج التعرف على وظيفة التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية وكيفية تفاعلها مع الوظائف الأخرى واختلافها عن وظائف التكنولوجيا في المؤسسات المختلفة، فضلا عن إتقان المفاهيم والأساليب والممارسات الأساسية لتخطيط وتصميم وتقييم نظام المعلومات في سياق الحكومة والإدارة العامة.



وأكدت "شريف"، أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المتميزة، والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء للعاملين بالجهاز الإداري المشاركين في البرامج الدولية التي ينفذها المعهد.












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