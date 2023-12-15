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رجل الزبد والبيض.. ترجمة جديدة لميسرة صلاح الدين

12/15/2023 4:22:59 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار يسطرون للنشر والتوزيع مسرحية "رجل الزبد والبيض" للكاتب الأمريكي جورج إس كوفمان وبترجمة ميسرة صلاح الدين
وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول فرقة من الممثلين الذين يعملون علي مسارح برودواي ويتعرضون لبعض المتاعب، ولذلك يلجأون للبحث عن ممول لإنتاج العمل المسرحي الأمر الذي يخلق عدد كبير من المواقف والصراعات وتكشف المسرحية في إطار جذاب كواليس صناعة المسرح وحياة رواده في تلك المرحلة الزمنية.



وجورج إس كوفمان كاتب ومخرج شهير، قدم مسرحيته رجل الزبد والبيض علي مسارح برودواي لأول مرة عام 1926 وما زالت تلك المسرحية يعاد تقديمها حتي اليوم، كما إن السينما الأميركية قدمت عدد من الأفلام التي تم اقتباسها من نص المسرحية.



الجدير بالذكر إن ميسرة صلاح الدين كاتب مسرحي ومترجم، صدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية كمؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها، ترجمت بعض من قصائده للغة الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وقدمت العديد من نصوصه المسرحية على خشبة المسرح.



له إسهامات متنوعة في مجال الترجمة حيث ترجم عدد من الأعمال الأدبية الهامة، منها رواية "شوجي بين" الفائزة بجائزة البوكر العالمية للكاتب الأسكوتلاندي دوجلاس ستيوارت و"رسائل ستيفان زفايج"، ورواية "الناقوس الزجاجي" للشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث.












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