7 ميزات من أبل متاحة فقط فى الولايات المتحدة.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) في حين أن العديد من ميزات iOS متاحة دوليًا، إلا أن بعضها يظل حصريًا للولايات المتحدة، مثل Apple Card وApple Card Savings وApple Cash وApple Pay Later ومعرفات Wallet والمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية وشحن الطاقة النظيفة، وفقاً لموقع macrumors.
بعض ميزات iOS المتوفرة فى الولايات المتحدة فقط:
بطاقة أبل
Apple Card
تم إطلاق بطاقة Apple Card فى عام 2019، ولا تزال متاحة في الولايات المتحدة فقط، ويمكن إدارة بطاقة ائتمان Apple بالكامل من خلال تطبيق Wallet على iPhone، مع إصدار مادى متاح للاستخدام في المتاجر التي لا تقبل الدفع بدون تلامس ، ولا تحمل البطاقة أي رسوم بخلاف الفوائد وتقدم ما يصل إلى 3٪ استرداد نقدي يُعرف باسم Daily Cash.
الشريك المالي لـ Apple Card في الولايات المتحدة حاليًا هو Goldman Sachs ، ولكن يقال إن ذلك قد يتغير خلال الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة.
في حين أن هناك أدلة على أن بطاقة Apple قد تتوسع إلى بلدان إضافية في المستقبل، مثل تسجيل العلامة التجارية لبطاقة Apple Card في كندا، إلا أن شركة Apple لم تؤكد أي خطط فورية لإطلاق البطاقة دوليًا.
حساب توفير
Apple Card
في وقت سابق من هذا العام، تم إطلاق حساب التوفير Apple Card في تطبيق Wallet على iPhone، مما يسمح لحاملي بطاقة Apple Card في الولايات المتحدة بكسب الفائدة على Daily Cash والودائع النقدية الأخرى، ويحتوي حساب التوفير عالي العائد على 4.15% APY، بدون رسوم، ولا يوجد حد أدنى للودائع، ولا يوجد حد أدنى للرصيد.
Apple Cash
Apple Cash هي ميزة دفع تشبه Venmo تتيح لمستخدمي iPhone في الولايات المتحدة إرسال الأموال وطلبها واستلامها في تطبيقي Wallet والرسائل، ويمكن للمستخدمين تحويل رصيد Apple Cash الخاص بهم إلى حساب مصرفي متصل.
تظل خدمة Apple Cash متاحة في الولايات المتحدة فقط، وعلى الرغم من الدلائل مثل تسجيل العلامات التجارية في كندا، فمن غير الواضح ما إذا كانت الميزة ستمتد إلى بلدان أخرى.
الدفع في وقت لاحق Apple Pay Later
تم إطلاق خدمة Apple Pay Later في وقت سابق من هذا العام، وهي ميزة "اشتر الآن، وادفع لاحقًا" التي تتيح للمقيمين المؤهلين في الولايات المتحدة تقسيم عملية الشراء التي تم إجراؤها باستخدام Apple Pay إلى أربع دفعات متساوية على مدار ستة أسابيع، بدون فوائد أو رسوم، تتوفر هذه الميزة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 75 دولارًا و1000 دولار على iPhone أو iPad على معظم مواقع الويب والتطبيقات التي تقبل Apple Pay.
مثل الميزات المالية الأخرى في هذه القائمة، ليس من الواضح ما إذا كانت خدمة Apple Pay Later ستتوسع إلى بلدان أخرى أم لا.
البطاقات الشخصية في تطبيق Wallet
في عام 2022، بدأت Apple في السماح للمقيمين في الولايات الأمريكية المشاركة بإضافة رخصة القيادة أو معرف الولاية إلى تطبيق Wallet على iPhone وApple Watch، مما يوفر طريقة مريحة وبدون تلامس لعرض إثبات الهوية أو العمر، الميزة متاحة حاليًا في أريزونا وكولورادو وماريلاند وجورجيا فقط، مع وجود ولايات إضافية في المستقبل.
وقالت شركة آبل إنها تعمل على تقديم ميزة المعرف في جميع أنحاء الولايات المتحدة في المستقبل، لكن الشركة لم تعلن بعد عن أي خطط محددة أو إطار زمني، ولم تشر إلى ما إذا كانت الميزة سيتم إطلاقها في بلدان أخرى.
المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية
بدءًا من iOS 17، توفر جميع طرازات iPhone 14 وiPhone 15 خدمة المساعدة على الطريق عبر ميزة القمر الصناعي التي تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة الاتصال بشركة المساعدة على الطريق AAA لخدمة المركبات عندما تكون خارج التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi.
وقالت شركة آبل إن الميزة متاحة "بداية" في الولايات المتحدة، لذلك من المحتمل أن تتوسع إلى بعض البلدان الإضافية في المستقبل.
شحن الطاقة النظيفة
قدم iOS 16.1 ميزة شحن الطاقة النظيفة التي "تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لجهاز iPhone من خلال تحسين أوقات الشحن عندما تستخدم الشبكة مصادر طاقة أنظف"، وفقًا لشركة Apple، عند تشغيل الميزة، سيحاول جهاز iPhone الشحن "عند توفر كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية".
يتوفر شحن الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة فقط، ولم توضح شركة Apple ما إذا كان سيتم توسيعه ليشمل بلدانًا إضافية أو متى.
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