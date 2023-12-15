7 ميزات من أبل متاحة فقط فى الولايات المتحدة.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) في حين أن العديد من ميزات iOS متاحة دوليًا، إلا أن بعضها يظل حصريًا للولايات المتحدة، مثل Apple Card وApple Card Savings وApple Cash وApple Pay Later ومعرفات Wallet والمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية وشحن الطاقة النظيفة، وفقاً لموقع macrumors.

بعض ميزات iOS المتوفرة فى الولايات المتحدة فقط:

بطاقة أبل

Apple Card

تم إطلاق بطاقة Apple Card فى عام 2019، ولا تزال متاحة في الولايات المتحدة فقط، ويمكن إدارة بطاقة ائتمان Apple بالكامل من خلال تطبيق Wallet على iPhone، مع إصدار مادى متاح للاستخدام في المتاجر التي لا تقبل الدفع بدون تلامس ، ولا تحمل البطاقة أي رسوم بخلاف الفوائد وتقدم ما يصل إلى 3٪ استرداد نقدي يُعرف باسم Daily Cash.

الشريك المالي لـ Apple Card في الولايات المتحدة حاليًا هو Goldman Sachs ، ولكن يقال إن ذلك قد يتغير خلال الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة.

في حين أن هناك أدلة على أن بطاقة Apple قد تتوسع إلى بلدان إضافية في المستقبل، مثل تسجيل العلامة التجارية لبطاقة Apple Card في كندا، إلا أن شركة Apple لم تؤكد أي خطط فورية لإطلاق البطاقة دوليًا.

حساب توفير

Apple Card

في وقت سابق من هذا العام، تم إطلاق حساب التوفير Apple Card في تطبيق Wallet على iPhone، مما يسمح لحاملي بطاقة Apple Card في الولايات المتحدة بكسب الفائدة على Daily Cash والودائع النقدية الأخرى، ويحتوي حساب التوفير عالي العائد على 4.15% APY، بدون رسوم، ولا يوجد حد أدنى للودائع، ولا يوجد حد أدنى للرصيد.

Apple Cash

Apple Cash هي ميزة دفع تشبه Venmo تتيح لمستخدمي iPhone في الولايات المتحدة إرسال الأموال وطلبها واستلامها في تطبيقي Wallet والرسائل، ويمكن للمستخدمين تحويل رصيد Apple Cash الخاص بهم إلى حساب مصرفي متصل.

تظل خدمة Apple Cash متاحة في الولايات المتحدة فقط، وعلى الرغم من الدلائل مثل تسجيل العلامات التجارية في كندا، فمن غير الواضح ما إذا كانت الميزة ستمتد إلى بلدان أخرى.

الدفع في وقت لاحق Apple Pay Later

تم إطلاق خدمة Apple Pay Later في وقت سابق من هذا العام، وهي ميزة "اشتر الآن، وادفع لاحقًا" التي تتيح للمقيمين المؤهلين في الولايات المتحدة تقسيم عملية الشراء التي تم إجراؤها باستخدام Apple Pay إلى أربع دفعات متساوية على مدار ستة أسابيع، بدون فوائد أو رسوم، تتوفر هذه الميزة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 75 دولارًا و1000 دولار على iPhone أو iPad على معظم مواقع الويب والتطبيقات التي تقبل Apple Pay.

مثل الميزات المالية الأخرى في هذه القائمة، ليس من الواضح ما إذا كانت خدمة Apple Pay Later ستتوسع إلى بلدان أخرى أم لا.

البطاقات الشخصية في تطبيق Wallet

في عام 2022، بدأت Apple في السماح للمقيمين في الولايات الأمريكية المشاركة بإضافة رخصة القيادة أو معرف الولاية إلى تطبيق Wallet على iPhone وApple Watch، مما يوفر طريقة مريحة وبدون تلامس لعرض إثبات الهوية أو العمر، الميزة متاحة حاليًا في أريزونا وكولورادو وماريلاند وجورجيا فقط، مع وجود ولايات إضافية في المستقبل.

وقالت شركة آبل إنها تعمل على تقديم ميزة المعرف في جميع أنحاء الولايات المتحدة في المستقبل، لكن الشركة لم تعلن بعد عن أي خطط محددة أو إطار زمني، ولم تشر إلى ما إذا كانت الميزة سيتم إطلاقها في بلدان أخرى.

المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية

بدءًا من iOS 17، توفر جميع طرازات iPhone 14 وiPhone 15 خدمة المساعدة على الطريق عبر ميزة القمر الصناعي التي تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة الاتصال بشركة المساعدة على الطريق AAA لخدمة المركبات عندما تكون خارج التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi.

وقالت شركة آبل إن الميزة متاحة "بداية" في الولايات المتحدة، لذلك من المحتمل أن تتوسع إلى بعض البلدان الإضافية في المستقبل.

شحن الطاقة النظيفة

قدم iOS 16.1 ميزة شحن الطاقة النظيفة التي "تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لجهاز iPhone من خلال تحسين أوقات الشحن عندما تستخدم الشبكة مصادر طاقة أنظف"، وفقًا لشركة Apple، عند تشغيل الميزة، سيحاول جهاز iPhone الشحن "عند توفر كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية".

يتوفر شحن الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة فقط، ولم توضح شركة Apple ما إذا كان سيتم توسيعه ليشمل بلدانًا إضافية أو متى.