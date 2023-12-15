إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 12 Mini و Iphone XS

(MENAFN
- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة
iPhone 12 منذ أكثر من عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone 12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف
iPhone XS ، كما يلى:
iPhone 12 mini:
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x)
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البطارية: بقوة 2425 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية:
12 ميجابكسل.
هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic .
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.
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