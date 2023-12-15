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حرب رجال التكنولوجيا.. ماسك عن بيزوس: أريده أن يخرج من يخته لينجح

12/15/2023 4:22:56 AM
(MENAFN- Youm7) كشف كاتب سيرة إيلون ماس ، إن الملياردير يريد من جيف بيزوس الخروج من حوض الاستحمام الساخن واليخت، وتركيز جهوده على شركته الفضائية Blue Origin، وذلك خلال ظهوره مؤخرًا في البودكاست "Diary of a CEO"، حيث قال والتر إيزاكسون الكثير عن نظرة مؤسس SpaceX إلى بيزوس.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال إيزاكسون، "يقول ماسك أنني أريد أن ينجح بيزوس، أريده أن يقودنا إلى الفضاء لأنه كلما فعل ذلك أكثر، كان ذلك أفضل.. اتمنى أن يخرج من حوض الاستحمام الساخن ويخته حتى تتمكن Blue Origin من تحقيق ذلك".



أبحر بيزوس الذى يمتلك أمازون بجانب شركته الفضائية Blue Origin على متن يخته الضخم Koru الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار هذا الصيف، والذي يقال إنه يحتوي على حوض استحمام ساخن على سطحه.



قال رئيس SpaceX سابقا لصحيفة Financial Times: "في بعض النواحي، أحاول حثه على قضاء المزيد من الوقت في Blue Origin حتى يحرزوا المزيد من التقدم".



تنازع ماسك وبيزوس لسنوات حول طموحاتهما الفضائية، حيث قال إيزاكسون في البودكاست إن ماسك لم يهاجم مؤسس أمازون منذ انتهاء خلافهما حول براءة اختراع لطريقة استرداد معززة الصواريخ.



قدمت شركة Blue Origin براءة اختراع لهذا المفهوم في عام 2010، وتم منحها في البداية في عام 2014، ثم قدمت شركة SpaceX التماسًا إلى مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف الأمريكي بعد بضعة أشهر، لأنها فكرة الشركة أيضا، وحكم القضاة في الغالب لصالح SpaceX.



وقال إيزاكسون إن فكرة أن بيزوس كان يحاول تسجيل براءة اختراع للفكرة أثارت غضب ماسك في هذا الوقت.












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