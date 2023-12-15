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إنستجرام تتيح مشاركة مقاطع الفيديو كملاحظات.. كيفية استخدام الميزة الجديدة

12/15/2023 4:22:56 AM
(MENAFN- Youm7) تعمل منصة الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا، إنستجرام، على تحسين تطبيقها باستمرار لتوفير تجربة مستخدم محسنة،حيث كشف إنستجرام عن ترقية لميزة Notes الخاصة به، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة في تدوينات خاصة بهم.



تم تقديم ميزة الملاحظات العام الماضي لمساعدة المستخدمين في مشاركة ملاحظات نصية مختصرة في الجزء العلوي من قسم الرسائل المباشرة الخاصة بهم.



منذ طرحها، نفذت المنصة العديد من التحديثات لميزة الملاحظات، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الموسيقى القصيرة والملاحظات الصوتية.



تتيح أحدث إضافة إلى ميزة الملاحظات الآن للمستخدمين مشاركة ملاحظات فيديو قصيرة مدتها ثانيتين في الجزء العلوي من قسم الرسائل المباشرة الخاصة بهم.



يوفر هذا التوسع في Instagram Notes للمستخدمين القدرة على إدخال عنصر ديناميكي في تحديثاتهم.



فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في استخدام ميزة حالة الفيديو الجديدة هذه:



تحميل ملاحظة فيديو



الوصول إلى قسم DM الخاص بك



افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى صندوق الوارد الخاص بك.



حدد صورة ملف التعريف الخاص بك في الملاحظات

اضغط على صورتك الموجودة في علبة الملاحظات، ثم انقر فوق أيقونة الكاميرا لبدء عملية التسجيل.





تسجيل فيديو مدته ثانيتين



استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو قصير مدته ثانيتان. عبر عن نفسك بشكل إبداعي خلال هذا الإطار الزمني القصير.







إضافة السياق مع النص



قبل النشر، قم بتحسين ملاحظة الفيديو الخاصة بك عن طريق إضافة تعليق نصي للسياق.





أضف ملاحظة الفيديو الخاصة بك



قم بتأكيد ونشر ملاحظة الفيديو الخاصة بك، سيكون مرئيًا لأصدقائك المقربين والمتابعين المشتركين لمدة 24 ساعة.



طريقة الرد على ملاحظات الفيديو



افتح إنستجرام وانتقل إلى قسم DM الخاص بك



انتقل إلى رسائلك المباشرة (DM) على إنستجرام.





حدد الملاحظة للرد



انقر على ملاحظة الفيديو التي ترغب في الرد عليها، وافتح ورقة الرد.





اختر نوع الرد الخاص بك



اكتب رسالتك أو حدد خيارات لإرسال صورة أو فيديو أو ملف GIF أو ملاحظة صوتية ردًا على ذلك.





أرسل ردك



أكمل العملية بإرسال إجابتك. لاحظ أن الردود تقتصر على نافذة الرؤية على مدار 24 ساعة لمذكرة الفيديو الأصلية.



أشياء لتأخذها بالحسبان





خصائص ملاحظة الفيديو: على عكس قصص إنستجرام، تقتصر ملاحظات الفيديو هذه على ثانيتين ولا يمكن تسجيلها إلا باستخدام الكاميرا الأمامية للتطبيق.



إمكانية التسمية التوضيحية: يمكنك تضمين تسمية توضيحية نصية مع ملاحظة الفيديو الخاصة بك لتوفير سياق إضافي.



الرد على ملاحظات الفيديو: يمكن للمستخدمين الرد على ملاحظات الفيديو باستخدام أنواع الوسائط المختلفة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملصقات وملفات GIF.





وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة مشاركة ملاحظات الفيديو الجذابة والديناميكية على إنستجرام، مما يضيف لمسة إبداعية إلى تفاعلاتك.












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