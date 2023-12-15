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جيش الاحتلال يتحدث عن استعادة جثة أحد المحتجزين بغزة (صورة)

12/15/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال أنه استعاد جثة إسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية ويدعى إيليا توليدانو (28 عاما)، وكان محتجزا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي.

وفي 8 ديسمبر، أعلنت كتائب القسام تمكنها من إفشال محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها، وقامت بالاشتباك مع القوة الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ.




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