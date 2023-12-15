جيش الاحتلال يتحدث عن استعادة جثة أحد المحتجزين بغزة (صورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال أنه استعاد جثة إسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية ويدعى إيليا توليدانو (28 عاما)، وكان محتجزا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي.
وفي 8 ديسمبر، أعلنت كتائب القسام تمكنها من إفشال محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها، وقامت بالاشتباك مع القوة الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ.
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