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مسيّرة إسرائيلية تحاول استهداف مركبة تقل فلسطينيين في مخيم بلاطة

12/15/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، مركبة بصاروخين من طائرة مسيّرة في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ولم تصبها ودون وقوع إصابات.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة يستقلها ثلاثة شبان قرب شارع عمّان، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروبها إلى مخيم بلاطة بالقرب من شارع السوق، وتمكنت من الهرب مرة أخرى ولم يصب أحد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني في شارع عمّان، وفي الشارع نفسه نتيجة القصف.

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