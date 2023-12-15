مسيّرة إسرائيلية تحاول استهداف مركبة تقل فلسطينيين في مخيم بلاطة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، مركبة بصاروخين من طائرة مسيّرة في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ولم تصبها ودون وقوع إصابات.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة يستقلها ثلاثة شبان قرب شارع عمّان، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروبها إلى مخيم بلاطة بالقرب من شارع السوق، وتمكنت من الهرب مرة أخرى ولم يصب أحد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني في شارع عمّان، وفي الشارع نفسه نتيجة القصف.
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