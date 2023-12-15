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أكسيوس: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات

12/15/2023 4:20:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال المسؤولون الأميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.
وكان مسؤولون إسرائيليون في ميناءي إيلات وأسدود حذروا من تداعيات استهداف سفن الشحن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على عمليات استيراد السلع.

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