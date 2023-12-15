أكسيوس: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال المسؤولون الأميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.
وكان مسؤولون إسرائيليون في ميناءي إيلات وأسدود حذروا من تداعيات استهداف سفن الشحن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على عمليات استيراد السلع.
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