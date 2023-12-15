خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 بيسبين جلوبال تكرم تدوير تقديراً لمبادراتها الرقمية الرائدة

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 15, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لـ e& المؤسسات والرائدة في استشارات الحلول السحابية وإدارتها، عن تكريم شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، المنضوية تحت مظلّة مؤسسة القابضة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة النفايات في أبوظبي، بجائزة "الريادة في التحول الرقمي" نظير جهودها الرقمية الرائدة والرامية إلى تعزيز مبادرات الاستدامة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28 في جناح &e في مدينة إكسبو دبي.وتعاونت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط في السابق مع "تدوير" بهدف تسريع اعتمادها للتكنولوجيا السحابية، بما في ذلك ترحيل البنية التحتية الواسعة للبيانات في الشركة إلى السحابة، وشمل ذلك أكثر من 25 تطبيقاً، من الخوادم الموجودة في الشركة مثل أنظمة إدارة النفايات وتطبيقات المستخدم النهائي والواجهات الحكومية المختلفة.ويسهم اعتماد التكنولوجيا السحابية في تحسين الكفاءة التشغيلية وتمكين الاستجابات الفعالة لديناميكيات السوق، بما ينسجم مع التزام "تدوير" بالارتقاء بمستويات رضا العملاء والابتكار وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. وتعكس المبادرة الحالية سعي تدوير إلى التميز من خلال جهودها المستمرة في التحديث والتحول الرقمي.وكانت بيسبين جلوبال قد وقعت في العام الماضي اتفاقية مشروع مشترك مع &e لإنشاء شركة جديدة تقدم خدمات سحابية عامة للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان. وحملت الشركة اسم "بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لـ&e المؤسسات".وتعليقاً على هذه الموضوع، قال ميغيل فيلالونجا، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise cloud : "يمثل هذا التعاون والتكريم شهادة على الإمكانات النوعية لابتكارات التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة. ويشير الانتقال إلى السحابة على التزام راسخ بالحد من التأثير البيئي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتكيف مع متطلبات السوق الديناميكية. وتمثل هذه الشراكة سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة للشركات التي تطمح إلى الابتكار المستدام وتحقيق تغيير إيجابي في القطاع".ومن جانبه، قال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "تدوير": "يهدف تعاوننا مع شركة بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا إلى إرساء مفهوم جديد حول الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي، بالتوازي مع إنشاء إطار عمل ديناميكي وتقديم حلول مبتكرة. كما يسعى هذا التعاون إلى تطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات وتحقيق أكبر قيمة منها دعماً لخطط الدولة الطموحة في مجال الاستدامة. ونفخر بحصولنا على هذا التكريم من بيسبين جلوبال نظير جهودنا و مساعينا الرقمية الرائدة، مما يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مبادرات الاستدامة".وأضاف مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال في الشرق الأوسط وأفريقيا، ، التابعة لـ e& المؤسسات: "يسرنا تكريم شركة "تدوير" على جهودها في اعتماد التقنيات السحابية والتزامها الراسخ تجاه القضايا المتعلقة بالاستدامة. وينسجم التزام تدوير بتعزيز وتنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري النوعية في دولة الإمارات مع رؤيتنا المشتركة. ويشكل اعتماد السحابة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة من خلال الاستغناء عن الأنظمة القديمة التي تتطلب صيانة مستمرة وكميات طاقة أعلى. وتمثل "تدوير" نموذجاً يحتذى به لسائر المؤسسات نحو الإسهام في حماية المنظومة البيئية".

Pragati Malik

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