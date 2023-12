خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 بيسبين جلوبال تكرم تدوير تقديراً لمبادراتها الرقمية الرائدة

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 15, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لـ e& المؤسسات والرائدة في استشارات الحلول السحابية وإدارتها، عن تكريم شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، المنضوية تحت مظلّة مؤسسة القابضة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة النفايات في أبوظبي، بجائزة "الريادة في التحول الرقمي" نظير جهودها الرقمية الرائدة والرامية إلى تعزيز مبادرات الاستدامة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28 في جناح &e في مدينة إكسبو دبي.وتعاونت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط في السابق مع "تدوير" بهدف تسريع اعتمادها للتكنولوجيا السحابية، بما في ذلك ترحيل البنية التحتية الواسعة للبيانات في الشركة إلى السحابة، وشمل ذلك أكثر من 25 تطبيقاً، من الخوادم الموجودة في الشركة مثل أنظمة إدارة النفايات وتطبيقات المستخدم النهائي والواجهات الحكومية المختلفة.ويسهم اعتماد التكنولوجيا السحابية في تحسين الكفاءة التشغيلية وتمكين الاستجابات الفعالة لديناميكيات السوق، بما ينسجم مع التزام "تدوير" بالارتقاء بمستويات رضا العملاء والابتكار وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. وتعكس المبادرة الحالية سعي تدوير إلى التميز من خلال جهودها المستمرة في التحديث والتحول الرقمي.وكانت بيسبين جلوبال قد وقعت في العام الماضي اتفاقية مشروع مشترك مع &e لإنشاء شركة جديدة تقدم خدمات سحابية عامة للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان. وحملت الشركة اسم "بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لـ&e المؤسسات".وتعليقاً على هذه الموضوع، قال ميغيل فيلالونجا، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise cloud : "يمثل هذا التعاون والتكريم شهادة على الإمكانات النوعية لابتكارات التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة. ويشير الانتقال إلى السحابة على التزام راسخ بالحد من التأثير البيئي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتكيف مع متطلبات السوق الديناميكية. وتمثل هذه الشراكة سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة للشركات التي تطمح إلى الابتكار المستدام وتحقيق تغيير إيجابي في القطاع".ومن جانبه، قال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "تدوير": "يهدف تعاوننا مع شركة بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا إلى إرساء مفهوم جديد حول الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي، بالتوازي مع إنشاء إطار عمل ديناميكي وتقديم حلول مبتكرة. كما يسعى هذا التعاون إلى تطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات وتحقيق أكبر قيمة منها دعماً لخطط الدولة الطموحة في مجال الاستدامة. ونفخر بحصولنا على هذا التكريم من بيسبين جلوبال نظير جهودنا و مساعينا الرقمية الرائدة، مما يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مبادرات الاستدامة".وأضاف مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال في الشرق الأوسط وأفريقيا، ، التابعة لـ e& المؤسسات: "يسرنا تكريم شركة "تدوير" على جهودها في اعتماد التقنيات السحابية والتزامها الراسخ تجاه القضايا المتعلقة بالاستدامة. وينسجم التزام تدوير بتعزيز وتنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري النوعية في دولة الإمارات مع رؤيتنا المشتركة. ويشكل اعتماد السحابة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة من خلال الاستغناء عن الأنظمة القديمة التي تتطلب صيانة مستمرة وكميات طاقة أعلى. وتمثل "تدوير" نموذجاً يحتذى به لسائر المؤسسات نحو الإسهام في حماية المنظومة البيئية".

