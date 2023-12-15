منتدى TRT العالمي لعام 2023 يرصد نبض الأجندة العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ضم الحدث، الذي جذب جل اهتمام وسائل الإعلام الدولية، لفيفًا من صناع السياسات والصحفيين والأكاديميين والخبراء من مختلف القطاعات. وقد تناولت عشر جلسات عامة وثمانية اجتماعات مائدة مستديرة بالمناقشة مختلف الموضوعات، مثل التعاون العالمي والقيادة ودبلوماسية السلام والأمن الغذائي وأزمات الطاقة وتغير المناخ والهجرة والرهاب الإسلامي ووسائل الإعلام والتحول الرقمي.
تضمن اليوم الافتتاحي خطابات ألقاها الرئيس التركي Recep Tayyip Erdoğan ومدير قسم الاتصالات Fahrettin Altun ومدير TRT العام Mehmet Zahid Sobacı، وتضمن أيضًا لحظة مؤثرة عند عرض فيلم قصير يجسد معاناة الأطفال في المناطق المتضررة من الحروب ويحمل رسالة تحث على السعي لتحقيق السلام العالمي. كما قدم الأطفال للرئيس Erdoğan "مفتاحًا رمزيًا للسلام"، يظهر التزام تركيا بتحقيق السلام العالمي. إضافة إلى ذلك، قدم مدير TRT العام، Mehmet Zahid Sobacı، لوحة تجسد شعار "العام المائة" للرئيس Erdoğan.
سلطت الجلسة الأولى في المنتدى، التي تحمل عنوان "رؤية قرن تركيا"، الضوء على قيم البلاد وطموحاتها في عامها المئوي. تضمنت موضوعات الجلسة العامة: "رؤية قرن تركيا: دور تركيا الفاعل في بناء النظام" و"حرب إسرائيل في غزة" و"عودة الجغرافيا السياسية" و"البث العام في العصر الرقمي" و"إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي" و"الذكاء الاصطناعي الشامل" و"الأمم غير المتحدة" و"تمكين الإنسانية" و"العلاقة الحيوية بين الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة".
ومن بين المتحدثين البارزين في المنتدى، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية السابق، عون الخصاونة ورئيس وزراء اسكتلندا السابق، Alex Salmond ووزير خارجية أوروبا الأسبق في البرتغال، الدكتور Bruno Maçães ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في قطر، الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر ووزير خارجية المكسيك السابق Jorge Castañeda ومدير CeSPI Observatory في تركيا Valeria Giannotta والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، Mirek Dušek ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تركيا وممثله القُطري Stephen Cahill، من بين آخرين.
قدم منتدى TRT العالمي لعام 2023 منصة تدعم المناقشات الفعالة ومقترحات الحلول وتعزز إدراك حجم التحديات العالمية الحيوية. وبفضل تنوع المشاركين ومدى تأثيرهم، عزز المنتدى مكانته ليصبح ملتقى دوليًا حيويًا يرصد نبض الأجندة العالمية.
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