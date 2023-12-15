منتدى TRT العالمي لعام 2023 يرصد نبض الأجندة العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ضم الحدث، الذي جذب جل اهتمام وسائل الإعلام الدولية، لفيفًا من صناع السياسات والصحفيين والأكاديميين والخبراء من مختلف القطاعات. وقد تناولت عشر جلسات عامة وثمانية اجتماعات مائدة مستديرة بالمناقشة مختلف الموضوعات، مثل التعاون العالمي والقيادة ودبلوماسية السلام والأمن الغذائي وأزمات الطاقة وتغير المناخ والهجرة والرهاب الإسلامي ووسائل الإعلام والتحول الرقمي.

تضمن اليوم الافتتاحي خطابات ألقاها الرئيس التركي Recep Tayyip Erdoğan ومدير قسم الاتصالات Fahrettin Altun ومدير TRT العام Mehmet Zahid Sobacı، وتضمن أيضًا لحظة مؤثرة عند عرض فيلم قصير يجسد معاناة الأطفال في المناطق المتضررة من الحروب ويحمل رسالة تحث على السعي لتحقيق السلام العالمي. كما قدم الأطفال للرئيس Erdoğan "مفتاحًا رمزيًا للسلام"، يظهر التزام تركيا بتحقيق السلام العالمي. إضافة إلى ذلك، قدم مدير TRT العام، Mehmet Zahid Sobacı، لوحة تجسد شعار "العام المائة" للرئيس Erdoğan.

سلطت الجلسة الأولى في المنتدى، التي تحمل عنوان "رؤية قرن تركيا"، الضوء على قيم البلاد وطموحاتها في عامها المئوي. تضمنت موضوعات الجلسة العامة: "رؤية قرن تركيا: دور تركيا الفاعل في بناء النظام" و"حرب إسرائيل في غزة" و"عودة الجغرافيا السياسية" و"البث العام في العصر الرقمي" و"إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي" و"الذكاء الاصطناعي الشامل" و"الأمم غير المتحدة" و"تمكين الإنسانية" و"العلاقة الحيوية بين الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة".

ومن بين المتحدثين البارزين في المنتدى، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية السابق، عون الخصاونة ورئيس وزراء اسكتلندا السابق، Alex Salmond ووزير خارجية أوروبا الأسبق في البرتغال، الدكتور Bruno Maçães ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في قطر، الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر ووزير خارجية المكسيك السابق Jorge Castañeda ومدير CeSPI Observatory في تركيا Valeria Giannotta والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، Mirek Dušek ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تركيا وممثله القُطري Stephen Cahill، من بين آخرين.

قدم منتدى TRT العالمي لعام 2023 منصة تدعم المناقشات الفعالة ومقترحات الحلول وتعزز إدراك حجم التحديات العالمية الحيوية. وبفضل تنوع المشاركين ومدى تأثيرهم، عزز المنتدى مكانته ليصبح ملتقى دوليًا حيويًا يرصد نبض الأجندة العالمية.

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