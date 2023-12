Estée Lauder تُعلن عن مبادرة Skin Longevity الجديدة، وأبعاد جديدة للجمال

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Estée Lauder اليوم عن منصتها الجديدة Skin Longevity، المرتكزة على 15 عامًا من الخبرة في الأبحاث الرائدة حول إطالة عمر شباب البشرة. بفضل ابتكار منتج جديد مدعوم بتقنية إيقاف علامات الشيخوخة المتطورة، تقود Estée Lauder الأبعاد الجديدة في مجال العناية بالبشرة بالأساليب الفاخرة القائمة على العلم.

لتعزيز هيمنتها في علم إطالة عمر شباب البشرة، تعلن Estée Lauder عن تكوين مجموعة خبراء في إطالة العمر من تخصصات متعددة لتثقيف عميلاتها وتمكينهن من التفكير بأساليب جديدة في كيفية تناولهن لشؤون العناية بالبشرة وتحسين أسلوب الحياة، من خلال إعادة صياغة الهدف ليصبح عكس علامات التقدم في العمر عكسًا يؤتي نتائج ملحوظة، بدلاً من مكافحتها فحسب. تعلن Estée Lauder أيضًا عن دعمها لمركز Stanford Center on Longevity وبرنامجه الجديد حول الجماليات والثقافة، والذي سيتضمن عمله أبحاثًا تقيم التصورات حول إطالة العمر والحيوية.

قال Justin Boxford، رئيس العلامة التجارية العالمية لدى Estée Lauder: "لطالما كانت العلامة التجارية Estée Lauder في طليعة الجهات القائمة على التطورات العلمية المتعلقة بالبشرة. إن إطالة العمر هي أحد أسرع الاتجاهات نموًا في صناعات التجميل والعافية، واهتمام المستهلكين من مختلف الأجيال بممارسات الاختراق الحيوي وعكس آثار التقدم في العمر قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. دائمًا ما كانت Estée Lauder رائدة في الأبحاث المتعلقة بإطالة عمر البشرة لأكثر من 15 عامًا، ولدينا بالفعل التكنولوجيا التي أثبتت جدواها في عكس علامات التقدم في العمر بشكل واضح. وفي رأينا، هذه لحظة محورية حقًا للعلامة التجارية لإحداث تغيير جذري في الصناعة، وتغيير ما نعرفه عن شيخوخة الجلد وإعادة تصور العناية بالبشرة في المستقبل.

ستعمل تكنولوجيا SIRTIVITY-LPTM‎ الحصرية والحاصلة على براءة الاختراع على إتاحة إمكانات عكس آثار التقدم في العمر بشكل مرئي

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، قامت Estée Lauder بدراسة دور السيرتوينات في الجلد، وحصلت على 29 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم وشاركت في أكثر من 20 مؤتمرًا علميًا حتى الآن. ومؤخراً، كشفت Estée Lauder عن أحدث أبحاثها في علم إطالة عمر شباب البشرة أمام جمهور عالمي في World Congress of Dermatology (المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية)، وهو أحد أكبر وأعرق المؤتمرات الدولية للأمراض الجلدية، والذي يُعقد مرة كل أربع سنوات. ومن خلال أبحاثها المتطورة، تمكنت Estée Lauder من تطوير فهم بيولوجيا شيخوخة الجلد، وتطوير تقنية SIRTIVITY-LPTM‎ الحصرية والحاصلة على براءة اختراع، والتي أثبتت أنها لا تُبطئ شيخوخة البشرة فحسب، بل تساعد بشكل واضح على عكس آثار تلك الشيخوخة على البشرة.

في يناير 2024، ستكشف Estée Lauder عن أحدث منتجاتها المبتكرة، كريم Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Crème الجديد، المعزز بتقنية SIRTIVITY-LPTM‎ التي تسبب عكسًا واضحًا لآثار التقدم في العمر على البشرة، يبدأ خلال 14 يومًا فقط من الاستخدام.

التعاون مع مركز Stanford Center on Longevity

بناءً على التزام العلامة التجارية بتعزيز أبحاث إطالة العمر، تعلن Estée Lauder عن دعمها لمركز Stanford Center on Longevity، وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات في جامعة ستانفورد.

وبصفتها الداعم الأول لبرنامج مركز Stanford Center on Longevity الجديد حول الجماليات والثقافة، تعهدت Estée Lauderبالتزام مبدئي لمدة ثلاث سنوات للمساعدة في تمويل مجموعة واسعة من الأنشطة البحثية، بما في ذلك زمالات ما بعد الدكتوراه الجديدة في مجال New Map of Life (خريطة العمر الجديدة)، وغيرها من الأعمال من أجل تعزيز فهم التصورات حول إطالة العمر والحيوية.

وقال Boxford: "يسعدنا أن نتعاون مع مركز Stanford Center on Longevity، وهو مركز رائد في تطوير أبحاث إطالة العمر. ومن خلال دعم برنامجهم الجديد للجماليات والثقافة، نهدف إلى بناء أساس قائم على البيانات يمكن من خلاله تشكيل مستقبل الجماليات وتوسيع نطاق صحة البشرة."

يهدف مركز Stanford Center on Longevity إلى تسريع وتنفيذ الاكتشافات العلمية، والتقدم التكنولوجي، والممارسات السلوكية، والأعراف الاجتماعية حتى يمتد العمر لقرن من الزمان مع التمتع بالصحة وجودة الحياة.

وعن ذلك، تقول Laura L. Carstensen، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وأستاذة علم النفس، وأستاذة السياسة العامة في Fairleigh S. Dickinson Jr.، ومديرة مركز Stanford Center on Longevity: "نحن نعلم أن التقدم في العمر بشكل جيد قوامه الشعور بالرضا عن أنفسنا. ومع ذلك، فإن الأبحاث التي استهدفت اكتشاف الروابط بين المظهر والرفاهية قليلة للغاية". يوفر لنا تمديد متوسط العمر المتوقع الفرصة لاكتساب فهم أعمق حول كيفية تجربة الأشخاص للحيوية بشكل شخصي وتوصيل هذه التجربة للآخرين. ونحن نؤمن بأن الجلد، باعتباره أكبر عضو، يلعب دورًا كبيرًا في بث هذه الحيوية في نفس الإنسان. وبدعم من Estée Lauder، نتطلع إلى مزيد من الاستكشاف لكيفية تأثير المظهر الجسدي وصحة البشرة المرئية على تصورات الناس عن التقدم في العمر."

Estée Lauder Longevity Collective

تعلن Estée Lauder أيضًا عن إطلاق أول مجموعة Longevity Collective على الإطلاق، وهي مجموعة منسقة من الخبراء المؤثرين والرواد العالميين في علوم إطالة العمر وتحسين أسلوب الحياة.

اعتبارًا من يناير 2024، ستعمل مجموعة Estée Lauder Longevity Collective كمجلس استشاري للعلامة التجارية، حيث تقدم أحدث الأفكار ونتائج الأبحاث والموارد لإرشاد نهج Estée Lauder المستمر في أبحاث إطالة عمر شباب البشرة. وسيشارك أعضاؤها أيضًا في الفعاليات والشراكات الإعلامية والمحتوى، بالإضافة إلى المقالات الافتتاحية حول مركز المحتوى الجديد للعلامة التجارية عبر الإنترنت، وستمكن مجموعة Longevity Collective Estée Lauder من تثقيف وتحفيز الحوار حول الصحة مقابل إطالة العمر والشيخوخة بشكل جيد.

بالإضافة إلى قائدة فريق العلماء في Estée Lauder، الدكتورة Nadine Pernodet ، نائبة الرئيس الأولى للعلوم البيولوجية، وقسم البحث والتطوير العالمي، تنضم إلى مجموعة Longevity Collective شريكة Estée Lauder طويلة الأمد الدكتورة Danica Chen ، أستاذة علم الأحياء الأيضي وعلوم التغذية وعلم السموم، بجامعة كاليفورنيا بيركلي؛ والدكتورة Jennifer Garrison ، أستاذة مساعدة، معهد Buck Institute for Research on Aging والمؤسس المشارك ومدير الاتحاد العالمي لطول العمر الإنجابي والمساواة؛ والدكتور Mark Lachs أستاذ الطب البشري، والحاصل على تقدير Irene and Roy Psaty والمدير المشارك لمركز أبحاث Center of Aging Research & Clinical Care في كلية طب وايل كورنيل؛ و د.زكية الرحمن ، أستاذة الأمراض الجلدية السريرية، كلية الطب بجامعة ستانفورد؛ و Serena Liang Jing ، الحاصلة على الزمالة في مجال New Map of Life، مركز Stanford Center on Longevity و Michael Clinton ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROAR Forward. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل Carolyn Murphy ، سفيرة العلامة التجارية العالمية Estée Lauder منذ فترة طويلة، كعضوة في Longevity Collective، حيث ستشارك بأفكارها حول الجمال والعافية ونمط الحياة. بعد أن عملت مع العلامة التجارية Estée Lauder لأكثر من عقدين من الزمن، تعد Murphy واحدة من سفيرات الجمال الأطول خدمة في هذه الصناعة.

وقالت Aerin Lauder، المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة AERIN ومديرة التصميم والأسلوب في Estée Lauder ReNutriv: "كانت جدتي، Estée، رائدة في مجالها. لقد كانت متقدمة على عصرها بكل الطرق وغيرت طريقة تفكيرنا بشأن التقدم في العمر والثقة والجمال. واليوم، تواصل العلامة التجارية Estée Lauder تجسيد روحها الرائدة، وأعتقد أنها ستكون متحمسة للغاية لرؤية علامتها التجارية التي تحمل اسمها تقود حركة إطالة عمر البشرة الجديدة وتلهم عميلاتها في كل مكان للعيش بشكل جيد في أي عمر.

معلومات عن Estée Lauder

Estée Lauder هي العلامة التجارية الرائدة لشركة Estée Lauder Companies Inc.. التي أسستها Estée Lauder، واحدة من أوائل رائدات الأعمال في العالم، وتواصل العلامة التجارية اليوم إرثها المتمثل في ابتكار منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الأكثر ابتكارًا وتطورًا والعالية الأداء فضلاً عن العطور المميزة، وكل ذلك قوامه فهم عميق لاحتياجات المرأة ورغباتها. واليوم، تتعاون Estée Lauder مع المرأة في أكثر من 150 دولة حول العالم وفي العشرات من نقاط الاتصال، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت. وتعكس كل من هذه العلاقات باستمرار وجهة نظر Estée القوية والواقعية.

