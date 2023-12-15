Estée Lauder تُعلن عن مبادرة Skin Longevity الجديدة، وأبعاد جديدة للجمال

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Estée Lauder اليوم عن منصتها الجديدة Skin Longevity، المرتكزة على 15 عامًا من الخبرة في الأبحاث الرائدة حول إطالة عمر شباب البشرة. بفضل ابتكار منتج جديد مدعوم بتقنية إيقاف علامات الشيخوخة المتطورة، تقود Estée Lauder الأبعاد الجديدة في مجال العناية بالبشرة بالأساليب الفاخرة القائمة على العلم.

لتعزيز هيمنتها في علم إطالة عمر شباب البشرة، تعلن Estée Lauder عن تكوين مجموعة خبراء في إطالة العمر من تخصصات متعددة لتثقيف عميلاتها وتمكينهن من التفكير بأساليب جديدة في كيفية تناولهن لشؤون العناية بالبشرة وتحسين أسلوب الحياة، من خلال إعادة صياغة الهدف ليصبح عكس علامات التقدم في العمر عكسًا يؤتي نتائج ملحوظة، بدلاً من مكافحتها فحسب. تعلن Estée Lauder أيضًا عن دعمها لمركز Stanford Center on Longevity وبرنامجه الجديد حول الجماليات والثقافة، والذي سيتضمن عمله أبحاثًا تقيم التصورات حول إطالة العمر والحيوية.

قال Justin Boxford، رئيس العلامة التجارية العالمية لدى Estée Lauder: "لطالما كانت العلامة التجارية Estée Lauder في طليعة الجهات القائمة على التطورات العلمية المتعلقة بالبشرة. إن إطالة العمر هي أحد أسرع الاتجاهات نموًا في صناعات التجميل والعافية، واهتمام المستهلكين من مختلف الأجيال بممارسات الاختراق الحيوي وعكس آثار التقدم في العمر قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. دائمًا ما كانت Estée Lauder رائدة في الأبحاث المتعلقة بإطالة عمر البشرة لأكثر من 15 عامًا، ولدينا بالفعل التكنولوجيا التي أثبتت جدواها في عكس علامات التقدم في العمر بشكل واضح. وفي رأينا، هذه لحظة محورية حقًا للعلامة التجارية لإحداث تغيير جذري في الصناعة، وتغيير ما نعرفه عن شيخوخة الجلد وإعادة تصور العناية بالبشرة في المستقبل.

ستعمل تكنولوجيا SIRTIVITY-LPTM‎ الحصرية والحاصلة على براءة الاختراع على إتاحة إمكانات عكس آثار التقدم في العمر بشكل مرئي

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، قامت Estée Lauder بدراسة دور السيرتوينات في الجلد، وحصلت على 29 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم وشاركت في أكثر من 20 مؤتمرًا علميًا حتى الآن. ومؤخراً، كشفت Estée Lauder عن أحدث أبحاثها في علم إطالة عمر شباب البشرة أمام جمهور عالمي في World Congress of Dermatology (المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية)، وهو أحد أكبر وأعرق المؤتمرات الدولية للأمراض الجلدية، والذي يُعقد مرة كل أربع سنوات. ومن خلال أبحاثها المتطورة، تمكنت Estée Lauder من تطوير فهم بيولوجيا شيخوخة الجلد، وتطوير تقنية SIRTIVITY-LPTM‎ الحصرية والحاصلة على براءة اختراع، والتي أثبتت أنها لا تُبطئ شيخوخة البشرة فحسب، بل تساعد بشكل واضح على عكس آثار تلك الشيخوخة على البشرة.

في يناير 2024، ستكشف Estée Lauder عن أحدث منتجاتها المبتكرة، كريم Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Crème الجديد، المعزز بتقنية SIRTIVITY-LPTM‎ التي تسبب عكسًا واضحًا لآثار التقدم في العمر على البشرة، يبدأ خلال 14 يومًا فقط من الاستخدام.

التعاون مع مركز Stanford Center on Longevity

بناءً على التزام العلامة التجارية بتعزيز أبحاث إطالة العمر، تعلن Estée Lauder عن دعمها لمركز Stanford Center on Longevity، وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات في جامعة ستانفورد.

وبصفتها الداعم الأول لبرنامج مركز Stanford Center on Longevity الجديد حول الجماليات والثقافة، تعهدت Estée Lauderبالتزام مبدئي لمدة ثلاث سنوات للمساعدة في تمويل مجموعة واسعة من الأنشطة البحثية، بما في ذلك زمالات ما بعد الدكتوراه الجديدة في مجال New Map of Life (خريطة العمر الجديدة)، وغيرها من الأعمال من أجل تعزيز فهم التصورات حول إطالة العمر والحيوية.

وقال Boxford: "يسعدنا أن نتعاون مع مركز Stanford Center on Longevity، وهو مركز رائد في تطوير أبحاث إطالة العمر. ومن خلال دعم برنامجهم الجديد للجماليات والثقافة، نهدف إلى بناء أساس قائم على البيانات يمكن من خلاله تشكيل مستقبل الجماليات وتوسيع نطاق صحة البشرة."

يهدف مركز Stanford Center on Longevity إلى تسريع وتنفيذ الاكتشافات العلمية، والتقدم التكنولوجي، والممارسات السلوكية، والأعراف الاجتماعية حتى يمتد العمر لقرن من الزمان مع التمتع بالصحة وجودة الحياة.

وعن ذلك، تقول Laura L. Carstensen، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وأستاذة علم النفس، وأستاذة السياسة العامة في Fairleigh S. Dickinson Jr.، ومديرة مركز Stanford Center on Longevity: "نحن نعلم أن التقدم في العمر بشكل جيد قوامه الشعور بالرضا عن أنفسنا. ومع ذلك، فإن الأبحاث التي استهدفت اكتشاف الروابط بين المظهر والرفاهية قليلة للغاية". يوفر لنا تمديد متوسط العمر المتوقع الفرصة لاكتساب فهم أعمق حول كيفية تجربة الأشخاص للحيوية بشكل شخصي وتوصيل هذه التجربة للآخرين. ونحن نؤمن بأن الجلد، باعتباره أكبر عضو، يلعب دورًا كبيرًا في بث هذه الحيوية في نفس الإنسان. وبدعم من Estée Lauder، نتطلع إلى مزيد من الاستكشاف لكيفية تأثير المظهر الجسدي وصحة البشرة المرئية على تصورات الناس عن التقدم في العمر."

Estée Lauder Longevity Collective

تعلن Estée Lauder أيضًا عن إطلاق أول مجموعة Longevity Collective على الإطلاق، وهي مجموعة منسقة من الخبراء المؤثرين والرواد العالميين في علوم إطالة العمر وتحسين أسلوب الحياة.

اعتبارًا من يناير 2024، ستعمل مجموعة Estée Lauder Longevity Collective كمجلس استشاري للعلامة التجارية، حيث تقدم أحدث الأفكار ونتائج الأبحاث والموارد لإرشاد نهج Estée Lauder المستمر في أبحاث إطالة عمر شباب البشرة. وسيشارك أعضاؤها أيضًا في الفعاليات والشراكات الإعلامية والمحتوى، بالإضافة إلى المقالات الافتتاحية حول مركز المحتوى الجديد للعلامة التجارية عبر الإنترنت، وستمكن مجموعة Longevity Collective Estée Lauder من تثقيف وتحفيز الحوار حول الصحة مقابل إطالة العمر والشيخوخة بشكل جيد.

بالإضافة إلى قائدة فريق العلماء في Estée Lauder، الدكتورة Nadine Pernodet ، نائبة الرئيس الأولى للعلوم البيولوجية، وقسم البحث والتطوير العالمي، تنضم إلى مجموعة Longevity Collective شريكة Estée Lauder طويلة الأمد الدكتورة Danica Chen ، أستاذة علم الأحياء الأيضي وعلوم التغذية وعلم السموم، بجامعة كاليفورنيا بيركلي؛ والدكتورة Jennifer Garrison ، أستاذة مساعدة، معهد Buck Institute for Research on Aging والمؤسس المشارك ومدير الاتحاد العالمي لطول العمر الإنجابي والمساواة؛ والدكتور Mark Lachs أستاذ الطب البشري، والحاصل على تقدير Irene and Roy Psaty والمدير المشارك لمركز أبحاث Center of Aging Research & Clinical Care في كلية طب وايل كورنيل؛ و د.زكية الرحمن ، أستاذة الأمراض الجلدية السريرية، كلية الطب بجامعة ستانفورد؛ و Serena Liang Jing ، الحاصلة على الزمالة في مجال New Map of Life، مركز Stanford Center on Longevity و Michael Clinton ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROAR Forward. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل Carolyn Murphy ، سفيرة العلامة التجارية العالمية Estée Lauder منذ فترة طويلة، كعضوة في Longevity Collective، حيث ستشارك بأفكارها حول الجمال والعافية ونمط الحياة. بعد أن عملت مع العلامة التجارية Estée Lauder لأكثر من عقدين من الزمن، تعد Murphy واحدة من سفيرات الجمال الأطول خدمة في هذه الصناعة.

وقالت Aerin Lauder، المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة AERIN ومديرة التصميم والأسلوب في Estée Lauder ReNutriv: "كانت جدتي، Estée، رائدة في مجالها. لقد كانت متقدمة على عصرها بكل الطرق وغيرت طريقة تفكيرنا بشأن التقدم في العمر والثقة والجمال. واليوم، تواصل العلامة التجارية Estée Lauder تجسيد روحها الرائدة، وأعتقد أنها ستكون متحمسة للغاية لرؤية علامتها التجارية التي تحمل اسمها تقود حركة إطالة عمر البشرة الجديدة وتلهم عميلاتها في كل مكان للعيش بشكل جيد في أي عمر.

معلومات عن Estée Lauder

Estée Lauder هي العلامة التجارية الرائدة لشركة Estée Lauder Companies Inc.. التي أسستها Estée Lauder، واحدة من أوائل رائدات الأعمال في العالم، وتواصل العلامة التجارية اليوم إرثها المتمثل في ابتكار منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الأكثر ابتكارًا وتطورًا والعالية الأداء فضلاً عن العطور المميزة، وكل ذلك قوامه فهم عميق لاحتياجات المرأة ورغباتها. واليوم، تتعاون Estée Lauder مع المرأة في أكثر من 150 دولة حول العالم وفي العشرات من نقاط الاتصال، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت. وتعكس كل من هذه العلاقات باستمرار وجهة نظر Estée القوية والواقعية.

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