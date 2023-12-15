استمرار رحلة Mary Kay لتمكين المرأة، وذلك بانضمامها إلى مبادئ تمكين المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Mary Kay Inc. المناصرة العالمية لتمكين المرأة، في يوم الاحتفاء بريادة الأعمال النسائية أنها أصبحت رسميًا من الموقعين على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في مارس 2019، اتخذت شركة Mary Kay Inc. الخطوة الأولى في رحلة مبادئ تمكين المرأة، لتصبح أحد الموقعين العالميين خلال منتدى تمكين المرأة الذي عقد على هامش Commission on Status of Women (لجنة بحث أوضاع المرأة) (CSW63).

مع احتفال Mary Kay بمرور 60 على إطلاقها، تنضم إلى WEPs لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال ريادة الأعمال النسائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تعمل كجهة توفر فرص عمل لا مثيل لها، ولتعزيز مكان عمل داعم، ورد الجميل للمجتمع من خلال مبادراتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات (CSR).

توفر مبادئ تمكين المرأة إطارًا شاملاً للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع وتحقيق نتائج إيجابية للمجتمع وقطاع الأعمال. تم إطلاق مبادرات تمكين المرأة في عام 2010 من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي تسترشد بمعايير العمل وحقوق الإنسان الدولية وترتكز على الاعتراف بأن الشركات لها مصلحة، وعليها مسؤولية، في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

في بيان لها، قالت Wendy Wang ، رئيسة Mary Kay في آسيا والمحيط الهادئ :

"تعمل الشركة، من خلال متابعة رحلتها العالمية لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) التي بدأتها Mary Kay في عام 2019، على التأكيد مجددًا على تعهدها بالمساعدة في تسريع سد الفجوات بين الجنسين في مكان العمل والسوق والمجتمع، وذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يتجاوز تمكين المرأة نجاحاتها المهنية، فهو يحتاج إلى رؤية شاملة، وخريطة طريق نحو التقدم والأثر المقيسين، فضلاً عن مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص. وهذا ما تفعله مبادرات تمكين المرأة. ونحن في Mary Kay نقود الطريق من خلال تمكين النساء من جميع مناحي الحياة بالأدوات المناسبة والإرشاد والتعليم حتى يتمكنَّ من اتخاذ خيارات تؤدي إلى حياة قوامها الرضا وذات معنى لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن.

احتفالاً بإنجاز WEPs لشركة Mary Kay في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أصدرت Mary Kay China حديثًا أول تقرير لها على الإطلاق من Mary Kay China حول تمكين المرأة بعنوان، "Thinking Like A Woman." يعمل التقرير على تفعيل المبدأ السابع: "القياس والإبلاغ" والمبدأ السادس: "المبادرات المجتمعية والمناصرة."

تنفيذ مبادئ تمكين المرأة:

يكشف التقرير عن عمل Mary Kay China في مجال تمكين المرأة لتحقيق النجاح من خلال أساليب متعددة في القيادة والسوق ومكان العمل والعمل المجتمعي. وستتناول الإصدارات المستقبلية من التقرير تعهدات Mary Kay وتأثيرها في بلدان أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تُجري أنشطتها العملية. وقد تم تسليط الضوء في التقرير على بعض الإنجازات التالية التي تشمل المبادئ السبعة لمبادئ تمكين المرأة:

رائدة منذ فترة طويلة ومدافعة عالمية عن تمكين المرأة



أصبحت Mary Kay بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من الدول الموقعة على مبادئ WEPs. تنفذ استراتيجية التطوير "All For Her" لتوفير الدعم الشامل لمستشاري التجميل المستقلين.

تمكين المرأة من خلال الأعمال التجارية



من عام 2022 إلى مارس 2023، شاركت 1,327,082 استشارية تجميل مستقلة في الدورات التدريبية. ومن عام 2020 إلى عام 2022، استثمرت Mary Kay أكثر من 80 مليون يوان صيني في التمكين الرقمي لتطوير أدوات الأعمال عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع لاستشاريات التجميل.

مكان رائع لعمل النساء



في عام 2022، بلغت نسبة النساء في الفريق التنفيذي والموظفين في شركة Mary Kay China نحو 57%، في حين أن 64% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم كانوا من النساء. وفي عام 2022، شارك 93% من موظفي Mary Kay China في التدريب على إدارة المشاريع واتجاهات السوق والقيادة، بمتوسط 1.6 جلسة تدريبية لكل شخص، و6 ساعات من وقت التدريب، و1500 يوان صيني من الاستثمار في التدريب.

رد الجميل للمجتمع



اعتبارًا من أبريل 2023، استفاد إجمالي 257,117 امرأة من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لشركة Mary Kay China. وفي عام 2022، ساهم 1,267 من استشاريي وموظفي التجميل المستقلين في شركة Mary Kay China بأكثر من 9 آلاف ساعة من الخدمة التطوعية في مختلف المجالات: العمل كمتطوعين غير طبيين في مركز جراحة الشفة المشقوقة والحنك، أو المساعدة في تنظيف مجتمعاتهم، أو تقديم دروس تجميل مجانية للمؤسسات التي ترعى القضايا الخيرية.

معلومات عن Mary Kay

الأمس. واليوم. وإلى الأبد. أسست Mary Kay Ash إحدى أوائل الشركات التي كسرت الحواجز التي تعوق تقدم المرأة في الأعمال، وقدَّمت علامتها التجارية التي تحلم بها في مجال التجميل في تكساس عام 1963 بهدف واحد، وهو إثراء حياة المرأة. لقد ازدهر هذا الحلم ليصبح شركة عالمية تضم الملايين من عضوات فريق المبيعات المستقلات في أكثر من 35 دولة. وعلى مدار 60 عامًا، مكّنت فرصة Mary Kay النساء من تحسين مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والمناصرة والابتكار. تكرس شركة Mary Kay جهودها للاستثمار في العلوم المتعلقة بالجمال وتصنيع مستحضرات العناية بالبشرة المتطورة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. وتؤمن Mary Kay بأهمية الحفاظ على سلامة كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان واللاتي تتعرضن للعنف المنزلي، وتشجيع الفتيات على تحقيق أحلامهن. يمكنكم معرفة المزيد من خلال marykayglobal ، ومتابعتنا على Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، و X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

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