استمرار رحلة Mary Kay لتمكين المرأة، وذلك بانضمامها إلى مبادئ تمكين المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

مع احتفال Mary Kay بمرور 60 على إطلاقها، تنضم إلى WEPs لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال ريادة الأعمال النسائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تعمل كجهة توفر فرص عمل لا مثيل لها، ولتعزيز مكان عمل داعم، ورد الجميل للمجتمع من خلال مبادراتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات (CSR).

توفر مبادئ تمكين المرأة إطارًا شاملاً للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع وتحقيق نتائج إيجابية للمجتمع وقطاع الأعمال. تم إطلاق مبادرات تمكين المرأة في عام 2010 من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي تسترشد بمعايير العمل وحقوق الإنسان الدولية وترتكز على الاعتراف بأن الشركات لها مصلحة، وعليها مسؤولية، في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

في بيان لها، قالت Wendy Wang ، رئيسة Mary Kay في آسيا والمحيط الهادئ :

"تعمل الشركة، من خلال متابعة رحلتها العالمية لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) التي بدأتها Mary Kay في عام 2019، على التأكيد مجددًا على تعهدها بالمساعدة في تسريع سد الفجوات بين الجنسين في مكان العمل والسوق والمجتمع، وذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يتجاوز تمكين المرأة نجاحاتها المهنية، فهو يحتاج إلى رؤية شاملة، وخريطة طريق نحو التقدم والأثر المقيسين، فضلاً عن مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص. وهذا ما تفعله مبادرات تمكين المرأة. ونحن في Mary Kay نقود الطريق من خلال تمكين النساء من جميع مناحي الحياة بالأدوات المناسبة والإرشاد والتعليم حتى يتمكنَّ من اتخاذ خيارات تؤدي إلى حياة قوامها الرضا وذات معنى لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن.

احتفالاً بإنجاز WEPs لشركة Mary Kay في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أصدرت Mary Kay China حديثًا أول تقرير لها على الإطلاق من Mary Kay China حول تمكين المرأة بعنوان، "Thinking Like A Woman." يعمل التقرير على تفعيل المبدأ السابع: "القياس والإبلاغ" والمبدأ السادس: "المبادرات المجتمعية والمناصرة."

تنفيذ مبادئ تمكين المرأة:

يكشف التقرير عن عمل Mary Kay China في مجال تمكين المرأة لتحقيق النجاح من خلال أساليب متعددة في القيادة والسوق ومكان العمل والعمل المجتمعي. وستتناول الإصدارات المستقبلية من التقرير تعهدات Mary Kay وتأثيرها في بلدان أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تُجري أنشطتها العملية. وقد تم تسليط الضوء في التقرير على بعض الإنجازات التالية التي تشمل المبادئ السبعة لمبادئ تمكين المرأة:

رائدة منذ فترة طويلة ومدافعة عالمية عن تمكين المرأة

أصبحت Mary Kay بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من الدول الموقعة على مبادئ WEPs.

تنفذ استراتيجية التطوير "All For Her" لتوفير الدعم الشامل لمستشاري التجميل المستقلين.