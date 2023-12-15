استمرار رحلة Mary Kay لتمكين المرأة، وذلك بانضمامها إلى مبادئ تمكين المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Mary Kay Inc. المناصرة العالمية لتمكين المرأة، في يوم الاحتفاء بريادة الأعمال النسائية أنها أصبحت رسميًا من الموقعين على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في مارس 2019، اتخذت شركة Mary Kay Inc. الخطوة الأولى في رحلة مبادئ تمكين المرأة، لتصبح أحد الموقعين العالميين خلال منتدى تمكين المرأة الذي عقد على هامش Commission on Status of Women (لجنة بحث أوضاع المرأة) (CSW63).
مع احتفال Mary Kay بمرور 60 على إطلاقها، تنضم إلى WEPs لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال ريادة الأعمال النسائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تعمل كجهة توفر فرص عمل لا مثيل لها، ولتعزيز مكان عمل داعم، ورد الجميل للمجتمع من خلال مبادراتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات (CSR).
توفر مبادئ تمكين المرأة إطارًا شاملاً للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع وتحقيق نتائج إيجابية للمجتمع وقطاع الأعمال. تم إطلاق مبادرات تمكين المرأة في عام 2010 من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي تسترشد بمعايير العمل وحقوق الإنسان الدولية وترتكز على الاعتراف بأن الشركات لها مصلحة، وعليها مسؤولية، في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
في بيان لها، قالت Wendy Wang ، رئيسة Mary Kay في آسيا والمحيط الهادئ :
"تعمل الشركة، من خلال متابعة رحلتها العالمية لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) التي بدأتها Mary Kay في عام 2019، على التأكيد مجددًا على تعهدها بالمساعدة في تسريع سد الفجوات بين الجنسين في مكان العمل والسوق والمجتمع، وذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يتجاوز تمكين المرأة نجاحاتها المهنية، فهو يحتاج إلى رؤية شاملة، وخريطة طريق نحو التقدم والأثر المقيسين، فضلاً عن مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص. وهذا ما تفعله مبادرات تمكين المرأة. ونحن في Mary Kay نقود الطريق من خلال تمكين النساء من جميع مناحي الحياة بالأدوات المناسبة والإرشاد والتعليم حتى يتمكنَّ من اتخاذ خيارات تؤدي إلى حياة قوامها الرضا وذات معنى لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن.
احتفالاً بإنجاز WEPs لشركة Mary Kay في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أصدرت Mary Kay China حديثًا أول تقرير لها على الإطلاق من Mary Kay China حول تمكين المرأة بعنوان، "Thinking Like A Woman." يعمل التقرير على تفعيل المبدأ السابع: "القياس والإبلاغ" والمبدأ السادس: "المبادرات المجتمعية والمناصرة."
تنفيذ مبادئ تمكين المرأة:
يكشف التقرير عن عمل Mary Kay China في مجال تمكين المرأة لتحقيق النجاح من خلال أساليب متعددة في القيادة والسوق ومكان العمل والعمل المجتمعي. وستتناول الإصدارات المستقبلية من التقرير تعهدات Mary Kay وتأثيرها في بلدان أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تُجري أنشطتها العملية. وقد تم تسليط الضوء في التقرير على بعض الإنجازات التالية التي تشمل المبادئ السبعة لمبادئ تمكين المرأة:
رائدة منذ فترة طويلة ومدافعة عالمية عن تمكين المرأة
أصبحت Mary Kay بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من الدول الموقعة على مبادئ WEPs.
تنفذ استراتيجية التطوير "All For Her" لتوفير الدعم الشامل لمستشاري التجميل المستقلين.
تمكين المرأة من خلال الأعمال التجارية
من عام 2022 إلى مارس 2023، شاركت 1,327,082 استشارية تجميل مستقلة في الدورات التدريبية.
ومن عام 2020 إلى عام 2022، استثمرت Mary Kay أكثر من 80 مليون يوان صيني في التمكين الرقمي لتطوير أدوات الأعمال عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع لاستشاريات التجميل.
مكان رائع لعمل النساء
في عام 2022، بلغت نسبة النساء في الفريق التنفيذي والموظفين في شركة Mary Kay China نحو 57%، في حين أن 64% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم كانوا من النساء.
وفي عام 2022، شارك 93% من موظفي Mary Kay China في التدريب على إدارة المشاريع واتجاهات السوق والقيادة، بمتوسط 1.6 جلسة تدريبية لكل شخص، و6 ساعات من وقت التدريب، و1500 يوان صيني من الاستثمار في التدريب.
رد الجميل للمجتمع
اعتبارًا من أبريل 2023، استفاد إجمالي 257,117 امرأة من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لشركة Mary Kay China.
وفي عام 2022، ساهم 1,267 من استشاريي وموظفي التجميل المستقلين في شركة Mary Kay China بأكثر من 9 آلاف ساعة من الخدمة التطوعية في مختلف المجالات: العمل كمتطوعين غير طبيين في مركز جراحة الشفة المشقوقة والحنك، أو المساعدة في تنظيف مجتمعاتهم، أو تقديم دروس تجميل مجانية للمؤسسات التي ترعى القضايا الخيرية.
معلومات عن Mary Kay
الأمس. واليوم. وإلى الأبد. أسست Mary Kay Ash إحدى أوائل الشركات التي كسرت الحواجز التي تعوق تقدم المرأة في الأعمال، وقدَّمت علامتها التجارية التي تحلم بها في مجال التجميل في تكساس عام 1963 بهدف واحد، وهو إثراء حياة المرأة. لقد ازدهر هذا الحلم ليصبح شركة عالمية تضم الملايين من عضوات فريق المبيعات المستقلات في أكثر من 35 دولة. وعلى مدار 60 عامًا، مكّنت فرصة Mary Kay النساء من تحسين مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والمناصرة والابتكار. تكرس شركة Mary Kay جهودها للاستثمار في العلوم المتعلقة بالجمال وتصنيع مستحضرات العناية بالبشرة المتطورة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. وتؤمن Mary Kay بأهمية الحفاظ على سلامة كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان واللاتي تتعرضن للعنف المنزلي، وتشجيع الفتيات على تحقيق أحلامهن. يمكنكم معرفة المزيد من خلال marykayglobal ، ومتابعتنا على Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، و X (المعروف سابقًا باسم Twitter).
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