QPS تواصل توسيع تقنيات تحليل UPLC-HRMS في أوروبا لدعم العلاج الجيني وتطوير أدوية البروتين

MENAFN - AETOSWire) )‏ ‏--( BUSINESS WIR تعزز شركة QPS Holdings, LLC‏ (QPS)، وهي منظمة أبحاث تعاقدية عالمية (CRO) توفر خدمات الاكتشاف، وما قبل السريرية، والتحليل الحيوي، والتجارب السريرية، وخدمات البحوث السريرية، تركيزها على التحليل الحيوي النوعي والكمي للعلاجات الحيوية في أوروبا. تعلن QPS عن أسطول موسع ومطور من مقاييس الطيف الكتلي، مع إضافة TripleTOF® 6600+ جديدة لتحديد كمية البروتين الشبيه بالجلوكاجون في جرونينجن، بهولندا. وكجزء من هذا التوسع، عينت QPS السيد Daniel Schulz-Jander، الحاصل على الماجستير، والدكتوراه، ومدير أول التحليل الحيوي، لقيادة فريق قياس الطيف الكتلي (LC-MS) الموسع حديثًا في مختبر QPS في هولندا.

تم تخصيص مطياف الكتلة رباعي الأقطاب هذا في زمن الطيران عالي الدقة لتحديد كمية العلاج بالأوليجو نوكليوتيد من GLP/GCP والتوسع المخطط له في تحديد مستقلب الأوليجو نوكليوتيد في جرونينجن، بهولندا.

"تلتزم QPS بالاستجابة لاحتياجات عملائنا في أوروبا من خلال إضافة نظام كروماتوغرافي سائل فائق الأداء عالي الدقة لقياس الطيف الكتلي (UPLC-HRMS) في هولندا للتركيز على الأوليجو نوكليوتيدات. قال Zamas Lam، الحاصل على الدكتوراه، والرئيس العالمي للتحليل الحيوي (المواصفات الشاملة) والتطوير قبل السريري، في QPS LLC، "هذا امتداد طبيعي لأكثر من 20 عامًا من دعم تطوير أدوية الأوليجو نوكليوتيد باستخدام ‏ LC-(HR)MS/MS في منشأتنا في نيوارك، بديلاوير، في الولايات المتحدة الأمريكية"

"تأتي هذه الزيادة في القدرات والإمكانيات في لحظة محورية بالنسبة لشركة QPS، حيث نواصل جهودنا العالمية التي استمرت لعقدين من الزمن لدعم صناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في تطوير علاجات جديدة متطورة لتلبية الاحتياجات الحرجة في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وقال Daniel Schulz-Jander، الحاصل على الماجستير، والدكتوراه، ومدير أول التحليل الحيوي في QPS Netherlands: "لقد أصبح هذا أولوية أعلى مع تزايد العمل الذي يجري في مجال العلاج بالحمض النووي وتطوير الأدوية البروتينية".

حصل Daniel على الدبلومة من جامعة Kassel في الكيمياء، والدكتوراه في الطب الطبيعي من الجامعة التقنية في ميونخ في الكيمياء البيئية، تليها زمالة ما بعد الدكتوراه في استقلاب المبيدات في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. منذ ذلك الحين، كان شغف Daniel العلمي في التحليل الحيوي. بدءًا من التكنولوجيا الحيوية في Ligand وArena Pharmaceuticals، انتقل إلى Medtronic حيث بنى فريقًا للتحليل الحيوي متخصصًا في الأدوية في تحليل الأنسجة. منذ فبراير 2022، كان Daniel المدير الأول لقياس الطيف الكتلي للتحليل الحيوي في شركة QPS Netherlands، حيث يدعم فريقه التحليل الحيوي للجزيئات الصغيرة والكبيرة باستخدام LC - MS/MS وكذلك ICP/MS. مع هذا التوسع، تمتلك هذه المجموعة الآن كل ما يلزم من LC-MS وغيرها من التكنولوجيا الكروماتوغرافية للتحليل الحيوي PK/PD لدعم العملاء في اكتشاف الأدوية وتطوير العلاجات الجينية وتطوير الأدوية البروتينية. تكمن خبرة هذه المجموعة في تحديد كمية الأوليجو نوكليوتيدات والببتيدات والبروتينات السليمة والمؤشرات الحيوية الأيضية منخفضة الوزن الجزيئي عالية الماء بواسطة UPLC-HRMS، أو عن طريق التقارب المناعي UPLC - MS/MS (قياس الطيف الكتلي الترادفي)، أو عن طريق LC-fluorescence القائم على التهجين.

حول QPS HOLDINGS, LLC

QPS هي منظمة أبحاث تعاقدية متوافقة مع GLP/GCP‏ (CRO) تقدم أعلى درجة من خدمات تطوير الأدوية الاكتشافية وقبل السريرية والسريرية. منذ عام 1995، توسعت بسرعة من متجر صغير للتحليل الحيوي إلى مدير علاقات عملاء كامل الخدمة مع أكثر من 1200 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا. واليوم، تقدم خدمات موسعة للبحث والتطوير في مجال العقود الصيدلانية مع خبرة خاصة في علم الأدوية العصبية، وعلم السموم، والتحليل الحيوي، والطب الانتقالي، والتطوير السريري. من خلال التحسينات المستمرة في القدرات والموارد، تقف QPS شامخة في التزامها بتقديم جودة عالية وأداء ماهر وخدمة موثوقة لعملائها الكرام. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ... .

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