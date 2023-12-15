QPS تواصل توسيع تقنيات تحليل UPLC-HRMS في أوروبا لدعم العلاج الجيني وتطوير أدوية البروتين

(MENAFN
- AETOSWire) ) --( BUSINESS WIR تعزز شركة QPS Holdings, LLC (QPS)، وهي منظمة أبحاث تعاقدية عالمية (CRO) توفر خدمات الاكتشاف، وما قبل السريرية، والتحليل الحيوي، والتجارب السريرية، وخدمات البحوث السريرية، تركيزها على التحليل الحيوي النوعي والكمي للعلاجات الحيوية في أوروبا. تعلن QPS عن أسطول موسع ومطور من مقاييس الطيف الكتلي، مع إضافة TripleTOF® 6600+ جديدة لتحديد كمية البروتين الشبيه بالجلوكاجون في جرونينجن، بهولندا. وكجزء من هذا التوسع، عينت QPS السيد Daniel Schulz-Jander، الحاصل على الماجستير، والدكتوراه، ومدير أول التحليل الحيوي، لقيادة فريق قياس الطيف الكتلي (LC-MS) الموسع حديثًا في مختبر QPS في هولندا.
تم تخصيص مطياف الكتلة رباعي الأقطاب هذا في زمن الطيران عالي الدقة لتحديد كمية العلاج بالأوليجو نوكليوتيد من GLP/GCP والتوسع المخطط له في تحديد مستقلب الأوليجو نوكليوتيد في جرونينجن، بهولندا.
"تلتزم QPS بالاستجابة لاحتياجات عملائنا في أوروبا من خلال إضافة نظام كروماتوغرافي سائل فائق الأداء عالي الدقة لقياس الطيف الكتلي (UPLC-HRMS) في هولندا للتركيز على الأوليجو نوكليوتيدات. قال Zamas Lam، الحاصل على الدكتوراه، والرئيس العالمي للتحليل الحيوي (المواصفات الشاملة) والتطوير قبل السريري، في QPS LLC، "هذا امتداد طبيعي لأكثر من 20 عامًا من دعم تطوير أدوية الأوليجو نوكليوتيد باستخدام LC-(HR)MS/MS في منشأتنا في نيوارك، بديلاوير، في الولايات المتحدة الأمريكية"
"تأتي هذه الزيادة في القدرات والإمكانيات في لحظة محورية بالنسبة لشركة QPS، حيث نواصل جهودنا العالمية التي استمرت لعقدين من الزمن لدعم صناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في تطوير علاجات جديدة متطورة لتلبية الاحتياجات الحرجة في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وقال Daniel Schulz-Jander، الحاصل على الماجستير، والدكتوراه، ومدير أول التحليل الحيوي في QPS Netherlands: "لقد أصبح هذا أولوية أعلى مع تزايد العمل الذي يجري في مجال العلاج بالحمض النووي وتطوير الأدوية البروتينية".
حصل Daniel على الدبلومة من جامعة Kassel في الكيمياء، والدكتوراه في الطب الطبيعي من الجامعة التقنية في ميونخ في الكيمياء البيئية، تليها زمالة ما بعد الدكتوراه في استقلاب المبيدات في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. منذ ذلك الحين، كان شغف Daniel العلمي في التحليل الحيوي. بدءًا من التكنولوجيا الحيوية في Ligand وArena Pharmaceuticals، انتقل إلى Medtronic حيث بنى فريقًا للتحليل الحيوي متخصصًا في الأدوية في تحليل الأنسجة. منذ فبراير 2022، كان Daniel المدير الأول لقياس الطيف الكتلي للتحليل الحيوي في شركة QPS Netherlands، حيث يدعم فريقه التحليل الحيوي للجزيئات الصغيرة والكبيرة باستخدام LC - MS/MS وكذلك ICP/MS. مع هذا التوسع، تمتلك هذه المجموعة الآن كل ما يلزم من LC-MS وغيرها من التكنولوجيا الكروماتوغرافية للتحليل الحيوي PK/PD لدعم العملاء في اكتشاف الأدوية وتطوير العلاجات الجينية وتطوير الأدوية البروتينية. تكمن خبرة هذه المجموعة في تحديد كمية الأوليجو نوكليوتيدات والببتيدات والبروتينات السليمة والمؤشرات الحيوية الأيضية منخفضة الوزن الجزيئي عالية الماء بواسطة UPLC-HRMS، أو عن طريق التقارب المناعي UPLC - MS/MS (قياس الطيف الكتلي الترادفي)، أو عن طريق LC-fluorescence القائم على التهجين.
حول QPS HOLDINGS, LLC
QPS هي منظمة أبحاث تعاقدية متوافقة مع GLP/GCP (CRO) تقدم أعلى درجة من خدمات تطوير الأدوية الاكتشافية وقبل السريرية والسريرية. منذ عام 1995، توسعت بسرعة من متجر صغير للتحليل الحيوي إلى مدير علاقات عملاء كامل الخدمة مع أكثر من 1200 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا. واليوم، تقدم خدمات موسعة للبحث والتطوير في مجال العقود الصيدلانية مع خبرة خاصة في علم الأدوية العصبية، وعلم السموم، والتحليل الحيوي، والطب الانتقالي، والتطوير السريري. من خلال التحسينات المستمرة في القدرات والموارد، تقف QPS شامخة في التزامها بتقديم جودة عالية وأداء ماهر وخدمة موثوقة لعملائها الكرام. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ... .
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