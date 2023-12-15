شركة Bynder تعين السيد Dominique Leblond في منصب المدير التنفيذي لقسم المنتجات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Bynder الرائدة عالميًا في مجال إدارة الأصول الرقمية الإعلان عن تعيين السيد Dominique LeBlond في منصب المدير التنفيذي لقسم المنتجات.
ينضم السيد Dominique إلى الشركة قادمًا من منصة التجارة الإلكترونية Beerwulf® التابعة لشركة Heineken حيث شغل منصب المدير التنفيذي لقسم المنتجات والتكنولوجيا، لذلك، فهو يتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة المنتجات إلى جانب دراية متعمقة بالتجربة الرقمية ومنظومة المحتوى. وقد شغل مناصب عليا في مجال إدارة المنتجات في صناعات البرمجيات المعتمدة على الإنترنت، إضافةً إلى تمتعه بسجل حافل بالإنجازات على صعيد تقديم المنتجات المبتكرة والحلول التقنية لشركات Fortune 1000.
في ظل اعتماد المزيد من العلامات التجارية لتقنية الذكاء الاصطناعي وتفعيلها في العمليات المتعلقة بالمحتوى، سيضمن السيد Dominique أن تترأس احتياجات العملاء قائمة الأولويات ضمن خارطة طريق المنتجات في Bynder، على أن يتولى مسؤولية منظومة المنتجات في Bynder بغية تطوير ودعم الميزات الجديدة والمبتكرة التي تسهم في ازدهار العلامات التجارية عن طريق تجارب المحتوى الاستثنائية.
يعلق السيد Dominique، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس تجاه انضمامي إلى مثل هذه المجموعة الموهوبة من الأشخاص الذين قاموا على بناء شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة الأصول الرقمية. ناهيك عن أن Bynder هي في طليعة الشركات التي تسعى إلى تطوير المنتجات في هذا المجال، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي وعمليات المحتوى، وأنا أتطلع إلى قيادة الفريق والانطلاق بالحلول المبتكرة إلى آفاق جديدة لخدمة عملائنا ومستخدمينا."
صرح Bob Hickey، المدير التنفيذي في Bynder، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس تجاه الترحيب بالسيد Dominique وانضمامه إلى فريق Byndies العالمي القوي المكون من 500 فرد، إذ إن احتياجات عملائنا تزداد تعقيدًا، لذا فإن درايته العميقة بآليات المحتوى وحالات الاستخدام تؤهله للانضمام إلى فريق الإدارة المتميز. كما أن خبرته في استقاء رؤى العملاء وتحويلها إلى مزايا تخدم صالح المنتجات وتوفر قيمة ملموسة للعملاء سيشكل ويحسن تجربتهم بالتأكيد. وعليه، سيكون السيد Dominique شريكًا استثنائيًا لعملائنا وسيمكنهم من تقديم تجارب محتوى استثنائية عبر أنظمتهم البيئية، في غمار اتجاه المزيد من العلامات التجارية إلى استخدام المحتوى لكسب ميزة إستراتيجية."
يأتي تعيين السيد Dominique بعد زخمًا مذهلاً استمر طوال 12 شهرًا في Bynder، إذ شهدت استثمار الأغلبية من Thomas H. Lee Partners (THL) في ديسمبر 2022 والاحتفال بعشرة أعوام في مجال الأعمال التجارية في يناير 2023 وزيادة تسليم الأصول بواقع 185% على مدى ستة أشهر. إضافةً إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد الأصول على منصة Bynder إلى أكثر من 100% على مدار فترة 12 شهرًا، وزادت عمليات التكامل بنسبة تتعدى 20%، مما سلط الضوء على الطلب على المحتوى عبر عدد من نقاط الاتصال.
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نبذة عن Bynder
إن تأثير شركة Bynder يتعدى تأثيرها الفاعل في مجال إدارة الأصول الرقمية، فمنصة إدارة الأصول الرقمية تمكّن الفِرق من التغلب على فوضى المحتوى المنتشر وتوفر نقاط الاتصال والعلاقات اللازمة التي هي قوام الازدهار. وبفضل الحلول القوية والذكية التي تدعم منهج عمل الأشخاص والمنظومة المتكاملة الثرية، تعد Bynder حليف العلامات التجارية الذي يوحد ويحدث تغييرًا جذريًا في عملية إنشاء ومشاركة الأصول ويلعب دورًا محوريًا في إلهام الفرق وإسعاد العملاء والارتقاء بالأعمال التجارية.
يشكل موظفو Bynder البالغ عددهم أكثر من 500 موظف، والمعروفون باسم "Byndies"، معًا المجموعة الأكثر شمولاً في العالم التي تنطوي على خبرات ثرية في مجال إدارة الأصول الرقمية. هذا، وتقدم شركة Bynder خدمات إلى أكثر من 1.7 مليون مستخدم في ما يقرب من 4000 مؤسسة، من ضمنها Spotify وPuma وFive Guys وIcelandair. وأخيرًا وليس آخرًا، تمتلك شركة Bynder، التي تأسست في عام 2013، ثمانية مكاتب في كل أنحاء العالم، بما في ذلك هولندا والولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.
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