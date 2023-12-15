شركة Bynder تعين السيد Dominique Leblond في منصب المدير التنفيذي لقسم المنتجات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Bynder الرائدة عالميًا في مجال إدارة الأصول الرقمية الإعلان عن تعيين السيد Dominique LeBlond في منصب المدير التنفيذي لقسم المنتجات.

ينضم السيد Dominique إلى الشركة قادمًا من منصة التجارة الإلكترونية Beerwulf®‎ التابعة لشركة Heineken حيث شغل منصب المدير التنفيذي لقسم المنتجات والتكنولوجيا، لذلك، فهو يتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة المنتجات إلى جانب دراية متعمقة بالتجربة الرقمية ومنظومة المحتوى. وقد شغل مناصب عليا في مجال إدارة المنتجات في صناعات البرمجيات المعتمدة على الإنترنت، إضافةً إلى تمتعه بسجل حافل بالإنجازات على صعيد تقديم المنتجات المبتكرة والحلول التقنية لشركات Fortune 1000.

في ظل اعتماد المزيد من العلامات التجارية لتقنية الذكاء الاصطناعي وتفعيلها في العمليات المتعلقة بالمحتوى، سيضمن السيد Dominique أن تترأس احتياجات العملاء قائمة الأولويات ضمن خارطة طريق المنتجات في Bynder، على أن يتولى مسؤولية منظومة المنتجات في Bynder بغية تطوير ودعم الميزات الجديدة والمبتكرة التي تسهم في ازدهار العلامات التجارية عن طريق تجارب المحتوى الاستثنائية.

يعلق السيد Dominique، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس تجاه انضمامي إلى مثل هذه المجموعة الموهوبة من الأشخاص الذين قاموا على بناء شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة الأصول الرقمية. ناهيك عن أن Bynder هي في طليعة الشركات التي تسعى إلى تطوير المنتجات في هذا المجال، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي وعمليات المحتوى، وأنا أتطلع إلى قيادة الفريق والانطلاق بالحلول المبتكرة إلى آفاق جديدة لخدمة عملائنا ومستخدمينا."

صرح Bob Hickey، المدير التنفيذي في Bynder، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس تجاه الترحيب بالسيد Dominique وانضمامه إلى فريق Byndies العالمي القوي المكون من 500 فرد، إذ إن احتياجات عملائنا تزداد تعقيدًا، لذا فإن درايته العميقة بآليات المحتوى وحالات الاستخدام تؤهله للانضمام إلى فريق الإدارة المتميز. كما أن خبرته في استقاء رؤى العملاء وتحويلها إلى مزايا تخدم صالح المنتجات وتوفر قيمة ملموسة للعملاء سيشكل ويحسن تجربتهم بالتأكيد. وعليه، سيكون السيد Dominique شريكًا استثنائيًا لعملائنا وسيمكنهم من تقديم تجارب محتوى استثنائية عبر أنظمتهم البيئية، في غمار اتجاه المزيد من العلامات التجارية إلى استخدام المحتوى لكسب ميزة إستراتيجية."

يأتي تعيين السيد Dominique بعد زخمًا مذهلاً استمر طوال 12 شهرًا في Bynder، إذ شهدت استثمار الأغلبية من Thomas H. Lee Partners (THL) في ديسمبر 2022 والاحتفال بعشرة أعوام في مجال الأعمال التجارية في يناير 2023 وزيادة تسليم الأصول بواقع 185% على مدى ستة أشهر. إضافةً إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد الأصول على منصة Bynder إلى أكثر من 100% على مدار فترة 12 شهرًا، وزادت عمليات التكامل بنسبة تتعدى 20%، مما سلط الضوء على الطلب على المحتوى عبر عدد من نقاط الاتصال.

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نبذة عن Bynder

إن تأثير شركة Bynder يتعدى تأثيرها الفاعل في مجال إدارة الأصول الرقمية، فمنصة إدارة الأصول الرقمية تمكّن الفِرق من التغلب على فوضى المحتوى المنتشر وتوفر نقاط الاتصال والعلاقات اللازمة التي هي قوام الازدهار. وبفضل الحلول القوية والذكية التي تدعم منهج عمل الأشخاص والمنظومة المتكاملة الثرية، تعد Bynder حليف العلامات التجارية الذي يوحد ويحدث تغييرًا جذريًا في عملية إنشاء ومشاركة الأصول ويلعب دورًا محوريًا في إلهام الفرق وإسعاد العملاء والارتقاء بالأعمال التجارية.

يشكل موظفو Bynder البالغ عددهم أكثر من 500 موظف، والمعروفون باسم "Byndies"، معًا المجموعة الأكثر شمولاً في العالم التي تنطوي على خبرات ثرية في مجال إدارة الأصول الرقمية. هذا، وتقدم شركة Bynder خدمات إلى أكثر من 1.7 مليون مستخدم في ما يقرب من 4000 مؤسسة، من ضمنها Spotify وPuma وFive Guys وIcelandair. وأخيرًا وليس آخرًا، تمتلك شركة Bynder، التي تأسست في عام 2013، ثمانية مكاتب في كل أنحاء العالم، بما في ذلك هولندا والولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.

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