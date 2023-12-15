Algbra تعلن عن تعيين آدم صادق من New World Group في مجلس إدارتها

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت Algbra، شركة التكنولوجيا المالية والبنية التحتية المالية الرقمية العالمية المرخصة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة والتي تقدم تقنيتها الخاصة الكاملة دوليًا كحل للتكنولوجيا المالية كخدمة ("FaaS") وتدير منصة تقدم خدماتها للزبائن مباشرة وتركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن تعيين آدم صادق في مجلس إدارتها.

كان آدم، وهو رائد أعمال مالي ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي لمجموعة New World Group (NWG) - وهي شركة استثمارية متنوعة عبر الخدمات المالية والتكنولوجيا وإدارة الأصول - جزءًا من الفريق المؤسس لشركة Algbra في عام 2020 وقاد استثمار NWG في الشركة جنبًا إلى جنب مع British Business Investments وSaphira Group وBeacon Venture Capital من Kasikornbank وغيرها.

باستخدام معرفته العميقة وخبرته في تأسيس شركات جديدة ذات بصمات عالمية ومستثمرين مؤسسيين وسياديين - بالإضافة إلى عمله حاليًا في مجالس إدارة Luxury Promise وThe Valesco Group - سيجلب آدم خبرته الواسعة إلى مجلس إدارة Algbra واللجنة التنفيذية لقيادة إستراتيجيتها للنمو الدولي، لا سيما في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. تستفيد Algbra أيضًا من خلفية آدم الواسعة في الخدمات المالية بما في ذلك Société Générale وWestern Asset (الآن Franklin Templeton) وState Street Global Advisors وBGC Partners.

وتعليقًا على تعيينه، قال آدم صادق، الرئيس التنفيذي لمجموعة NWG : "أنا متحمس للانضمام إلى مجلس إدارة Algbra في هذا الوقت المثير في رحلة الشركة. لقد قام فريق Algbra، بقيادة زياد، بعمل استثنائي لبناء وإطلاق منصة استثنائية في المملكة المتحدة وأتطلع إلى العمل معهم لتحقيق المعالم الهامة التالية للاستثمار والنمو على الصعيد الدولي".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Algbra ، زياد إدريس : "لقد كان آدم جزءًا أساسيًا من رحلة تأسيس Algbra على مدى السنوات الثلاث الماضية، لذلك بينما نشرع الآن في نمونا وتوسعنا الدوليين المثيرين، لا أستطيع التفكير في وقت أفضل للترحيب رسميًا بآدم في مجلس إدارة Algbra. ستستفيد الشركة بشكل كبير من خبرة آدم العميقة في العمل مع المؤسسات والمستثمرين، لا سيما عبر أسواقنا وسلطاتنا القضائية المستهدفة في المستقبل".

حول Algbra

Algbra هي شركة تكنولوجيا مالية في المملكة المتحدة مرخصة ومنظمة بالكامل من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) برقم تسجيل 952360، وهي أول شركة EMI متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحقق ذلك. Algbra حاصلة على شهادة B Corp وحصلت على جائزة "أفضل مبادرة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المدفوعات" في جوائز Pay360 الرائدة في الصناعة لعام 2023. تقدم Algbra تقنيتها الاحتكارية الكاملة دوليًا كحل بين الشركات التجارية في مجال التكنولوجيا المالية كخدمة ("FaaS")، مما يساعد المؤسسات المالية والشركات على بناء مقترحات رقمية من الصفر؛ وتعد عملية المملكة المتحدة مثالًا حيًا على تقنيتها التمكينية.

حول New World Group ‏ ("NWG")

New World Group هي شركة استثمار وتشغيل مقرها لندن تبني شركات عالمية متنوعة ورائدة في الصناعة ومدعومة بالتكنولوجيا وملتزمة بتقديم خلق القيمة المستدامة والتأثير. تشمل محفظة NWG من الشركات السلع الفاخرة والاستهلاك والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الأصول البديلة. تنشط المجموعة في أكثر من 25 منطقة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة حيث تحافظ على علاقات قوية مع الحكومة والصناعة ومخصصي رأس المال.

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