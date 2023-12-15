Algbra تعلن عن تعيين آدم صادق من New World Group في مجلس إدارتها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Algbra، شركة التكنولوجيا المالية والبنية التحتية المالية الرقمية العالمية المرخصة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة والتي تقدم تقنيتها الخاصة الكاملة دوليًا كحل للتكنولوجيا المالية كخدمة ("FaaS") وتدير منصة تقدم خدماتها للزبائن مباشرة وتركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن تعيين آدم صادق في مجلس إدارتها.
كان آدم، وهو رائد أعمال مالي ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي لمجموعة New World Group (NWG) - وهي شركة استثمارية متنوعة عبر الخدمات المالية والتكنولوجيا وإدارة الأصول - جزءًا من الفريق المؤسس لشركة Algbra في عام 2020 وقاد استثمار NWG في الشركة جنبًا إلى جنب مع British Business Investments وSaphira Group وBeacon Venture Capital من Kasikornbank وغيرها.
باستخدام معرفته العميقة وخبرته في تأسيس شركات جديدة ذات بصمات عالمية ومستثمرين مؤسسيين وسياديين - بالإضافة إلى عمله حاليًا في مجالس إدارة Luxury Promise وThe Valesco Group - سيجلب آدم خبرته الواسعة إلى مجلس إدارة Algbra واللجنة التنفيذية لقيادة إستراتيجيتها للنمو الدولي، لا سيما في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. تستفيد Algbra أيضًا من خلفية آدم الواسعة في الخدمات المالية بما في ذلك Société Générale وWestern Asset (الآن Franklin Templeton) وState Street Global Advisors وBGC Partners.
وتعليقًا على تعيينه، قال آدم صادق، الرئيس التنفيذي لمجموعة NWG : "أنا متحمس للانضمام إلى مجلس إدارة Algbra في هذا الوقت المثير في رحلة الشركة. لقد قام فريق Algbra، بقيادة زياد، بعمل استثنائي لبناء وإطلاق منصة استثنائية في المملكة المتحدة وأتطلع إلى العمل معهم لتحقيق المعالم الهامة التالية للاستثمار والنمو على الصعيد الدولي".
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Algbra ، زياد إدريس : "لقد كان آدم جزءًا أساسيًا من رحلة تأسيس Algbra على مدى السنوات الثلاث الماضية، لذلك بينما نشرع الآن في نمونا وتوسعنا الدوليين المثيرين، لا أستطيع التفكير في وقت أفضل للترحيب رسميًا بآدم في مجلس إدارة Algbra. ستستفيد الشركة بشكل كبير من خبرة آدم العميقة في العمل مع المؤسسات والمستثمرين، لا سيما عبر أسواقنا وسلطاتنا القضائية المستهدفة في المستقبل".
حول Algbra
Algbra هي شركة تكنولوجيا مالية في المملكة المتحدة مرخصة ومنظمة بالكامل من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) برقم تسجيل 952360، وهي أول شركة EMI متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحقق ذلك. Algbra حاصلة على شهادة B Corp وحصلت على جائزة "أفضل مبادرة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المدفوعات" في جوائز Pay360 الرائدة في الصناعة لعام 2023. تقدم Algbra تقنيتها الاحتكارية الكاملة دوليًا كحل بين الشركات التجارية في مجال التكنولوجيا المالية كخدمة ("FaaS")، مما يساعد المؤسسات المالية والشركات على بناء مقترحات رقمية من الصفر؛ وتعد عملية المملكة المتحدة مثالًا حيًا على تقنيتها التمكينية.
حول New World Group ("NWG")
New World Group هي شركة استثمار وتشغيل مقرها لندن تبني شركات عالمية متنوعة ورائدة في الصناعة ومدعومة بالتكنولوجيا وملتزمة بتقديم خلق القيمة المستدامة والتأثير. تشمل محفظة NWG من الشركات السلع الفاخرة والاستهلاك والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الأصول البديلة. تنشط المجموعة في أكثر من 25 منطقة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة حيث تحافظ على علاقات قوية مع الحكومة والصناعة ومخصصي رأس المال.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني
MENAFN15122023004146001356ID1107602061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.