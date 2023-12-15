شركة Parse Biosciences تغلق صفقة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم النمو المستمر في جميع أنحاء العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Parse Biosciences ، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول تسلسل الخلايا الفردية التي يمكن الوصول إليها والقابلة للتطوير، أنها أغلقت صفقة تمويل تصل قيمتها 50 مليون دولار أمريكي إجمالاً من زيادة أسهم السلسلة C فضلاً عن إغلاق تسهيلات الديون. تولت شركة Soleus Capital مسؤولية قيادة عملية تمويل الأسهم من السلسلة C، والتي تضمنت مشاركة مستثمرين جدد وحاليين، بما في ذلك Bioeconomy Capital، وJanus Henderson Investors، وMarshall Wace، وSahsen Ventures، وSaras Capital. قدَّمت شركة Horizon Technology Finance Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: HRZN) تسهيلات في الديون.

سيُمكِّن هذا التمويل الذي وصله إجماله إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي شركة Parse من تعزيز توسُّعها وتمديد نطاق وصولها لتلبية الطلب المتزايد على تقنيتها، والاستمرار في خدمة عملائها الأكاديميين وشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية.

وبتمكين الباحثين من إجراء تسلسل خلية فردية على نطاق غير مسبوق وبسهولة متناهية دون الحاجة إلى أدوات مخصَّصة، تتضمَّن محفظة الخلية الفردية من Parse EvercodeTM Whole Transcriptome، وEvercode TCR، وEvercode Cell Fixation، وEvercode Nuclei Fixation، وGene Capture، وCRISPR Detect، وحلول تحليل البيانات.

صرَّح Alex Rosenberg، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Parse، والحائز على درجة الدكتوراه في الفلسفة قائلاً: "استجاب العملاء لمنتجاتنا بطريقة لا يصدقها العقل، حيث استفاد الباحثون في جميع أنحاء العالم من تقنيتنا لتحقيق تقدُّم علمي كبير". "سيعزز الدعم القوي والراسخ من المستثمرين مهمتنا لجعل مشاريع الخلية الفردية القابلة للتطوير إجراء روتينيًا. تنتابنا حالة من الحماس بشكل خاص لمواصلة دعم العديد من البرامج واسعة النطاق التي تحدث في مجال الصيدلة الحيوية.

صرَّح David Canner، الشريك في شركة Soleus Capital قائلاً: "تُمكِّن تقنية Parse الفريدة الباحثين من إجراء أبحاث رائدة وتوسيع سوق صناعة الجينات بشكل عام". "نحن فخورون بعقد شراكة مع Parse وفريق إدارتها حيث تنمو الشركة لتصبح جهة فاعلة بارزة في مجال صناعة الجينات."

ساهم النهج الرائد وقابلية التوسُّع المتأصلة في تكنولوجيا Parse إلى العثور على اكتشافات مهمة عبر مجموعة واسعة من مجالات البحث، ومعالجة استفسارات الباحثين بشكل أكثر شمولاً من منتجات الخلية الفردية الأخرى. وتمكَّنت شركة Parse في فترة زمنية قصيرة نسبيًا من توسيع تقنية Evercode الأساسية الخاصة بها لتعزيز أداء الباحثين في التوسُّع في تطبيقات جديدة مثل التنميط المناعي وشاشات CRISPR المجمَّعة.

ومن جانبه صرَّح Gerald A. Michaud، رئيس Horizon قائلاً: "تمهد تقنية Parse التحويلية الطريق نحو تسلسل الخلية المفردة من أجل ابتكار وتعزيز أبحاث وعلاجات صحة الإنسان بشكل كبير". "نحن في غاية الحماس لدعم Parse أثناء تطويرها لحلول جينية جديدة وتوسيع نطاق عملياتها."

ومنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2021، تم اعتماد منتجات Parse على نطاق واسع عبر شركات الأدوية الرائدة في العالم والجامعات والمؤسسات البحثية. تتوفَّر منتجات الشركة الآن في عدد متزايد من الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك أستراليا وأوروبا والهند وإسرائيل ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

نبذة عن Parse Biosciences

تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدُّم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثين من إجراء تحليل الخلايا الفردية بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

تأسست شركة Parse استنادًا إلى تقنية تحويلية تم اختراعها في جامعة واشنطن، ويتم استخدامها من قِبل أكثر من 1000 مختبر حول العالم. تشمل محفظتها المتطورة من المنتجات Evercode Whole Transcriptome، وEvercode TCR، وGene Capture، وأداة البرمجيات لتحليل البيانات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Parse Biosciences في سياتل، في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة؛ حيث افتتحت مؤخرًا مقرًّا بمساحة 34,000 متر مربع، ومختبرًا مزودًا بأحدث التجهيزات.

نبذة عن Horizon Technology Finance

تُعدُّ شركة Horizon Technology Finance Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: HRZN)، التي تتم إدارتها خارجيًا بواسطة Horizon Technology Finance Management LLC، وهي شركة تابعة لشركة Monroe Capital، شركة تمويل متخصَّصة رائدة توفر رأس المال في شكل قروض مضمونة للشركات المدعومة برأس المال الاستثماري في مجالات التكنولوجيا وعلوم الحياة ومعلومات وخدمات الرعاية الصحية والصناعات المستدامة. يتمثل الهدف الاستثماري لشركة Horizon في زيادة عائد محفظتها الاستثمارية عن طريق توليد الدخل الحالي من استثمارات الديون التي تقوم بها وزيادة رأس المال من الصكوك والضمانات التي تتلقَّاها عند القيام باستثمارات الديون هذه. تتخصص شركة Horizon التي يقر مقرها الرئيسي في فارمنجتون، كونيتيكت، ولها مكتب إقليمي في بليزانتون، كاليفورنيا، في قطاع الاستثمار ولديها متخصصين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. Monroe Capital هي شركة لإدارة الأصول بقيمة 17 مليار دولار متخصَّصة في أسواق الائتمان الخاصة عبر استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الإقراض المباشر وتمويل التكنولوجيا وديون المشاريع والائتمان النفعي والمهيكل والعقارات والأسهم. لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة horizontechfinance .

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