شركة Parse Biosciences تغلق صفقة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم النمو المستمر في جميع أنحاء العالم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Parse Biosciences ، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول تسلسل الخلايا الفردية التي يمكن الوصول إليها والقابلة للتطوير، أنها أغلقت صفقة تمويل تصل قيمتها 50 مليون دولار أمريكي إجمالاً من زيادة أسهم السلسلة C فضلاً عن إغلاق تسهيلات الديون. تولت شركة Soleus Capital مسؤولية قيادة عملية تمويل الأسهم من السلسلة C، والتي تضمنت مشاركة مستثمرين جدد وحاليين، بما في ذلك Bioeconomy Capital، وJanus Henderson Investors، وMarshall Wace، وSahsen Ventures، وSaras Capital. قدَّمت شركة Horizon Technology Finance Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: HRZN) تسهيلات في الديون.
سيُمكِّن هذا التمويل الذي وصله إجماله إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي شركة Parse من تعزيز توسُّعها وتمديد نطاق وصولها لتلبية الطلب المتزايد على تقنيتها، والاستمرار في خدمة عملائها الأكاديميين وشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية.
وبتمكين الباحثين من إجراء تسلسل خلية فردية على نطاق غير مسبوق وبسهولة متناهية دون الحاجة إلى أدوات مخصَّصة، تتضمَّن محفظة الخلية الفردية من Parse EvercodeTM Whole Transcriptome، وEvercode TCR، وEvercode Cell Fixation، وEvercode Nuclei Fixation، وGene Capture، وCRISPR Detect، وحلول تحليل البيانات.
صرَّح Alex Rosenberg، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Parse، والحائز على درجة الدكتوراه في الفلسفة قائلاً: "استجاب العملاء لمنتجاتنا بطريقة لا يصدقها العقل، حيث استفاد الباحثون في جميع أنحاء العالم من تقنيتنا لتحقيق تقدُّم علمي كبير". "سيعزز الدعم القوي والراسخ من المستثمرين مهمتنا لجعل مشاريع الخلية الفردية القابلة للتطوير إجراء روتينيًا. تنتابنا حالة من الحماس بشكل خاص لمواصلة دعم العديد من البرامج واسعة النطاق التي تحدث في مجال الصيدلة الحيوية.
صرَّح David Canner، الشريك في شركة Soleus Capital قائلاً: "تُمكِّن تقنية Parse الفريدة الباحثين من إجراء أبحاث رائدة وتوسيع سوق صناعة الجينات بشكل عام". "نحن فخورون بعقد شراكة مع Parse وفريق إدارتها حيث تنمو الشركة لتصبح جهة فاعلة بارزة في مجال صناعة الجينات."
ساهم النهج الرائد وقابلية التوسُّع المتأصلة في تكنولوجيا Parse إلى العثور على اكتشافات مهمة عبر مجموعة واسعة من مجالات البحث، ومعالجة استفسارات الباحثين بشكل أكثر شمولاً من منتجات الخلية الفردية الأخرى. وتمكَّنت شركة Parse في فترة زمنية قصيرة نسبيًا من توسيع تقنية Evercode الأساسية الخاصة بها لتعزيز أداء الباحثين في التوسُّع في تطبيقات جديدة مثل التنميط المناعي وشاشات CRISPR المجمَّعة.
ومن جانبه صرَّح Gerald A. Michaud، رئيس Horizon قائلاً: "تمهد تقنية Parse التحويلية الطريق نحو تسلسل الخلية المفردة من أجل ابتكار وتعزيز أبحاث وعلاجات صحة الإنسان بشكل كبير". "نحن في غاية الحماس لدعم Parse أثناء تطويرها لحلول جينية جديدة وتوسيع نطاق عملياتها."
ومنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2021، تم اعتماد منتجات Parse على نطاق واسع عبر شركات الأدوية الرائدة في العالم والجامعات والمؤسسات البحثية. تتوفَّر منتجات الشركة الآن في عدد متزايد من الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك أستراليا وأوروبا والهند وإسرائيل ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
نبذة عن Parse Biosciences
تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدُّم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثين من إجراء تحليل الخلايا الفردية بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.
تأسست شركة Parse استنادًا إلى تقنية تحويلية تم اختراعها في جامعة واشنطن، ويتم استخدامها من قِبل أكثر من 1000 مختبر حول العالم. تشمل محفظتها المتطورة من المنتجات Evercode Whole Transcriptome، وEvercode TCR، وGene Capture، وأداة البرمجيات لتحليل البيانات.
يقع المقر الرئيسي لشركة Parse Biosciences في سياتل، في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة؛ حيث افتتحت مؤخرًا مقرًّا بمساحة 34,000 متر مربع، ومختبرًا مزودًا بأحدث التجهيزات.
نبذة عن Horizon Technology Finance
تُعدُّ شركة Horizon Technology Finance Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: HRZN)، التي تتم إدارتها خارجيًا بواسطة Horizon Technology Finance Management LLC، وهي شركة تابعة لشركة Monroe Capital، شركة تمويل متخصَّصة رائدة توفر رأس المال في شكل قروض مضمونة للشركات المدعومة برأس المال الاستثماري في مجالات التكنولوجيا وعلوم الحياة ومعلومات وخدمات الرعاية الصحية والصناعات المستدامة. يتمثل الهدف الاستثماري لشركة Horizon في زيادة عائد محفظتها الاستثمارية عن طريق توليد الدخل الحالي من استثمارات الديون التي تقوم بها وزيادة رأس المال من الصكوك والضمانات التي تتلقَّاها عند القيام باستثمارات الديون هذه. تتخصص شركة Horizon التي يقر مقرها الرئيسي في فارمنجتون، كونيتيكت، ولها مكتب إقليمي في بليزانتون، كاليفورنيا، في قطاع الاستثمار ولديها متخصصين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. Monroe Capital هي شركة لإدارة الأصول بقيمة 17 مليار دولار متخصَّصة في أسواق الائتمان الخاصة عبر استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الإقراض المباشر وتمويل التكنولوجيا وديون المشاريع والائتمان النفعي والمهيكل والعقارات والأسهم. لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة horizontechfinance .
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