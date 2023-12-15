Energy Vault تُعيّن قائدة قطاع الطاقة الأسترالي Stephanie Unwin في مجلس إدارتها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Energy Vault Holdings, Inc (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:NRGV) (ويُشار إليها هنا باسم "Energy Vault" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في حلول تخزين الطاقة المستدامة على نطاق الشبكة، اليوم عن تعيين Stephanie Unwin في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من الاجتماع الفصلي التالي لمجلس إدارة Energy Vault في مارس 2024. وهي تحل محل Zia Huque، الشريك العام لشركة Prime Movers Lab LLC التي قادت جولة الاستثمار في Energy Vault من السلسلة C. سيتزامن رحيل السيد Huque مع انضمام السيدة Unwin إلى مجلس الإدارة.
السيدة Unwin هي الرئيسة التنفيذية لشركة Horizon Power، وهي مرفق طاقة أسترالي متكامل تمامًا. منذ توليها هذا المنصب في عام 2019، قادت الشركة من خلال مشهد الطاقة سريع التغير ونجحت في تمكين الشركة من تحقيق نمو طويل الأجل مع تسريع مشاريع إزالة الكربون في جميع أنحاء أستراليا الغربية. قبل توليها منصبها في Horizon Power، شغلت السيدة Unwin العديد من المناصب التنفيذية في Synergy، أكبر مولد للطاقة وتاجر تجزئة في غرب أستراليا للعملاء الصناعيين والمستهلكين، بما في ذلك المدير العام للبيع بالتجزئة والمدير العام للشؤون التجارية والرئيس التنفيذي للتحول. تجلب السيدة Unwin أيضًا إلى مجلس إدارة Energy Vault خبرة كبيرة في خدمة مجالس إدارة الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، بما في ذلك Alacer Gold Corp، وZenith Energy، وIntegra Mining Limited والعديد من المشاريع المشتركة غير المدرجة. وهي حاليًا عضو مجلس إدارة في Energy Networks Australia. طوال حياتها المهنية، تم تقدير السيدة Unwin بصفتها قائدة ديناميكية في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة، وشمل ذلك اختيارها كواحدة من أكثر قادة الأعمال نفوذًا في غرب أستراليا في Business News' Power 500 .
حصلت السيدة Unwin على شهادات جامعية في الاقتصاد والقانون من جامعة Murdoch. وهي أيضًا عضو في نقابة المحامين في أستراليا الغربية.
قال Robert Piconi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Energy Vault: "نحن متحمسون للترحيب بـ Stephanie، التي تجلب إلى مجلس إدارتنا سجلاً حافلاً من القيادة الديناميكية القائمة على النتائج في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة". "بينما نواصل تسريع عمليات نشر مجموعة حلول تخزين الطاقة القصيرة والطويلة والطويلة جدًا في جميع أنحاء العالم، فإننا نشارك في فرص نمو كبيرة في أستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع. إن خبرة Stephanie في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي، جنبًا إلى جنب مع خبرتها التشغيلية وسجلها الحافل في قيادة الشركات الكبيرة من خلال مراحل النمو والتحول، معترف بها في الصناعة. وبالنيابة عن مجلس إدارة Energy Vault، نتطلع إلى الشراكة مع Stephanie ومساهماتها المستقبلية في مجلس إدارتنا بينما نواصل تنفيذ خطط النمو العالمية الخاصة بنا".
قالت Stephanie Unwin: "يشرفني أن تتاح لي الفرصة للانضمام إلى مجلس إدارة Energy Vault". "بعد أكثر من عقد من العمل في مجال الطاقة، أنا متحمسة لتطوير حلول تخزين فعالة لتمكين انتقال الطاقة، وقد ألهمتني تقنية Energy Vault ومجموعة مبتكرة من حلول التخزين. أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع بقية زملائي أعضاء مجلس الإدارة الجدد لتقديم التوجيه والخبرة لفريق القيادة التنفيذية المثير للإعجاب في Energy Vault".
فيما يتعلق بالسيد Zia Huque، علق السيد Piconi: "كانت مساهمات Zia التي لا حصر لها في Energy Vault كمستثمر في مرحلة مبكرة وبعد ذلك كمستشار إستراتيجي خلال مراحل النمو اللاحقة في الاكتتاب العام لا تقدر بثمن على مدى السنوات القليلة الماضية. لقد لعب دورًا مهمًا كشريك تجاري حقيقي خلال مراحل النمو العالمي للشركة، وأود أن أشكره وفريق شركة Prime Movers Lab على ثقتهم ودعمهم لمهمتنا المتمثلة في إزالة الكربون".
حول Energy Vault
تقوم Energy Vault® بتطوير ونشر حلول تخزين الطاقة على نطاق المرافق المصممة لتحويل النهج العالمي لتخزين الطاقة المستدامة. تشمل العروض الشاملة للشركة التخزين القائم على الجاذبية، وتخزين البطاريات، وتقنيات تخزين طاقة الهيدروجين الخضراء. يتم دعم كل حل تخزين من خلال برنامج ومنصة تكامل نظام إدارة الطاقة لتكنولوجيا الأجهزة الخاصة بالشركة. تقدم محفظة تقنيات Energy Vault المبتكرة الفريدة من نوعها لهذه الصناعة حلولاً مخصصة لتخزين الطاقة على المدى القصير والطويل لمساعدة المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومستخدمي الطاقة الصناعية الكبار على تقليل تكاليف الطاقة المستوية بشكل كبير مع الحفاظ على موثوقية الطاقة. باستخدام مواد صديقة للبيئة مع القدرة على دمج مواد النفايات لإعادة استخدامها بشكل مفيد، تُسهّل تقنية تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية EVxTM من Energy Vault التحول إلى اقتصاد دائري مع تسريع الانتقال العالمي للطاقة النظيفة لعملائها. ترجى زيارة لمزيد من المعلومات.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعمليات الشركة وأدائها المالي. تتضمن البيانات التطلعية معلومات تتعلق بالنتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة للعمليات، بما في ذلك وصف خطة وإستراتيجيات أعمالنا. غالبًا ما تتضمن هذه العبارات كلمات مثل " توقع"، و"تنبؤ"، و"اقتراح"، و"خطة"، و"يعتقد"، و"ينوي"، و"مشروع"، و"توقع"، و"تقديرات"، و"أهداف"، و"توقعات"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"ربما"، و"قد"، و"حسبما"، و"سوف" وغيرها من التعبيرات المماثلة. نحن نبني هذه البيانات أو التوقعات التطلعية على توقعاتنا وخططنا وافتراضاتنا الحالية، والتي قمنا بها في ضوء خبرتنا في صناعتنا، بالإضافة إلى تصوراتنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة والعوامل الأخرى التي نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف في ذلك الوقت. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقداتنا وافتراضاتنا وتوقعاتنا للأداء المستقبلي، مع مراعاة المعلومات المتاحة لنا حاليًا. هذه البيانات التطلعية هي مجرد تنبؤات تستند إلى توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا حول الأحداث المستقبلية. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية، بما في ذلك التغييرات في إستراتيجيتنا وخطط التوسع وفرص العملاء والعمليات المستقبلية والمركز المالي المستقبلي والإيرادات والخسائر المقدرة والتكاليف المتوقعة والتوقعات والخطط؛ والتنفيذ وقبول السوق ونجاح نموذج أعمالنا وإستراتيجية النمو؛ وقدرتنا على تطوير والحفاظ على علامتنا التجارية وسمعتنا؛ والتطورات والتوقعات المتعلقة بأعمالنا ومنافسينا وصناعتنا؛ وتأثير الأوبئة الصحية، بما في ذلك جائحة COVID -19، على أعمالنا والإجراءات التي قد نتخذها استجابة لها؛ وتوقعاتنا فيما يتعلق بقدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وعدم التعدي على حقوق الآخرين؛ والتوقعات المتعلقة بالوقت الذي سنكون فيه شركة نمو ناشئة بموجب قانون الوظائف؛ ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ وقدرتنا على الحصول على تمويل العمليات والنمو المستقبلي؛ وأعمالنا وخططنا التوسعية والفرص والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا الفصلي عن النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2022، حيث يمكن تحديث هذه العوامل من وقت لآخر في إيداعاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن الوصول إليها على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على . تنشأ مخاطر جديدة من وقت لآخر ولا يمكن لإدارتنا التنبؤ بجميع المخاطر، ولا يمكننا تقييم تأثير جميع العوامل على أعمالنا أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل، أو مجموعة من العوامل، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية قد نصدرها. لا ينطبق أي بيان تطلعي أدلينا به في هذا البيان الصحفي إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وهو مؤهل صراحةً في مجمله من خلال البيانات التحذيرية المدرجة في هذا البيان الصحفي. نحن لا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه أي قوانين معمول بها. يجب ألا تعتمد بشكل لا مبرر له على بياناتنا التطلعية.
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