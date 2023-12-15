Energy Vault تُعيّن قائدة قطاع الطاقة الأسترالي Stephanie Unwin في مجلس إدارتها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Energy Vault Holdings, Inc (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:NRGV) (ويُشار إليها هنا باسم "Energy Vault" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في حلول تخزين الطاقة المستدامة على نطاق الشبكة، اليوم عن تعيين Stephanie Unwin في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من الاجتماع الفصلي التالي لمجلس إدارة Energy Vault في مارس 2024. وهي تحل محل Zia Huque، الشريك العام لشركة Prime Movers Lab LLC التي قادت جولة الاستثمار في Energy Vault من السلسلة C. سيتزامن رحيل السيد Huque مع انضمام السيدة Unwin إلى مجلس الإدارة.

السيدة Unwin هي الرئيسة التنفيذية لشركة Horizon Power، وهي مرفق طاقة أسترالي متكامل تمامًا. منذ توليها هذا المنصب في عام 2019، قادت الشركة من خلال مشهد الطاقة سريع التغير ونجحت في تمكين الشركة من تحقيق نمو طويل الأجل مع تسريع مشاريع إزالة الكربون في جميع أنحاء أستراليا الغربية. قبل توليها منصبها في Horizon Power، شغلت السيدة Unwin العديد من المناصب التنفيذية في Synergy، أكبر مولد للطاقة وتاجر تجزئة في غرب أستراليا للعملاء الصناعيين والمستهلكين، بما في ذلك المدير العام للبيع بالتجزئة والمدير العام للشؤون التجارية والرئيس التنفيذي للتحول. تجلب السيدة Unwin أيضًا إلى مجلس إدارة Energy Vault خبرة كبيرة في خدمة مجالس إدارة الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، بما في ذلك Alacer Gold Corp، وZenith Energy، وIntegra Mining Limited والعديد من المشاريع المشتركة غير المدرجة. وهي حاليًا عضو مجلس إدارة في Energy Networks Australia. طوال حياتها المهنية، تم تقدير السيدة Unwin بصفتها قائدة ديناميكية في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة، وشمل ذلك اختيارها كواحدة من أكثر قادة الأعمال نفوذًا في غرب أستراليا في Business News' Power 500 .

حصلت السيدة Unwin على شهادات جامعية في الاقتصاد والقانون من جامعة Murdoch. وهي أيضًا عضو في نقابة المحامين في أستراليا الغربية.

قال Robert Piconi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Energy Vault: "نحن متحمسون للترحيب بـ Stephanie، التي تجلب إلى مجلس إدارتنا سجلاً حافلاً من القيادة الديناميكية القائمة على النتائج في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة". "بينما نواصل تسريع عمليات نشر مجموعة حلول تخزين الطاقة القصيرة والطويلة والطويلة جدًا في جميع أنحاء العالم، فإننا نشارك في فرص نمو كبيرة في أستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع. إن خبرة Stephanie في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي، جنبًا إلى جنب مع خبرتها التشغيلية وسجلها الحافل في قيادة الشركات الكبيرة من خلال مراحل النمو والتحول، معترف بها في الصناعة. وبالنيابة عن مجلس إدارة Energy Vault، نتطلع إلى الشراكة مع Stephanie ومساهماتها المستقبلية في مجلس إدارتنا بينما نواصل تنفيذ خطط النمو العالمية الخاصة بنا".

قالت Stephanie Unwin: "يشرفني أن تتاح لي الفرصة للانضمام إلى مجلس إدارة Energy Vault". "بعد أكثر من عقد من العمل في مجال الطاقة، أنا متحمسة لتطوير حلول تخزين فعالة لتمكين انتقال الطاقة، وقد ألهمتني تقنية Energy Vault ومجموعة مبتكرة من حلول التخزين. أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع بقية زملائي أعضاء مجلس الإدارة الجدد لتقديم التوجيه والخبرة لفريق القيادة التنفيذية المثير للإعجاب في Energy Vault".

فيما يتعلق بالسيد Zia Huque، علق السيد Piconi: "كانت مساهمات Zia التي لا حصر لها في Energy Vault كمستثمر في مرحلة مبكرة وبعد ذلك كمستشار إستراتيجي خلال مراحل النمو اللاحقة في الاكتتاب العام لا تقدر بثمن على مدى السنوات القليلة الماضية. لقد لعب دورًا مهمًا كشريك تجاري حقيقي خلال مراحل النمو العالمي للشركة، وأود أن أشكره وفريق شركة Prime Movers Lab على ثقتهم ودعمهم لمهمتنا المتمثلة في إزالة الكربون".

حول Energy Vault

تقوم Energy Vault® بتطوير ونشر حلول تخزين الطاقة على نطاق المرافق المصممة لتحويل النهج العالمي لتخزين الطاقة المستدامة. تشمل العروض الشاملة للشركة التخزين القائم على الجاذبية، وتخزين البطاريات، وتقنيات تخزين طاقة الهيدروجين الخضراء. يتم دعم كل حل تخزين من خلال برنامج ومنصة تكامل نظام إدارة الطاقة لتكنولوجيا الأجهزة الخاصة بالشركة. تقدم محفظة تقنيات Energy Vault المبتكرة الفريدة من نوعها لهذه الصناعة حلولاً مخصصة لتخزين الطاقة على المدى القصير والطويل لمساعدة المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومستخدمي الطاقة الصناعية الكبار على تقليل تكاليف الطاقة المستوية بشكل كبير مع الحفاظ على موثوقية الطاقة. باستخدام مواد صديقة للبيئة مع القدرة على دمج مواد النفايات لإعادة استخدامها بشكل مفيد، تُسهّل تقنية تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية EVxTM من Energy Vault التحول إلى اقتصاد دائري مع تسريع الانتقال العالمي للطاقة النظيفة لعملائها. ترجى زيارة لمزيد من المعلومات.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعمليات الشركة وأدائها المالي. تتضمن البيانات التطلعية معلومات تتعلق بالنتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة للعمليات، بما في ذلك وصف خطة وإستراتيجيات أعمالنا. غالبًا ما تتضمن هذه العبارات كلمات مثل " توقع"، و"تنبؤ"، و"اقتراح"، و"خطة"، و"يعتقد"، و"ينوي"، و"مشروع"، و"توقع"، و"تقديرات"، و"أهداف"، و"توقعات"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"ربما"، و"قد"، و"حسبما"، و"سوف" وغيرها من التعبيرات المماثلة. نحن نبني هذه البيانات أو التوقعات التطلعية على توقعاتنا وخططنا وافتراضاتنا الحالية، والتي قمنا بها في ضوء خبرتنا في صناعتنا، بالإضافة إلى تصوراتنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة والعوامل الأخرى التي نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف في ذلك الوقت. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقداتنا وافتراضاتنا وتوقعاتنا للأداء المستقبلي، مع مراعاة المعلومات المتاحة لنا حاليًا. هذه البيانات التطلعية هي مجرد تنبؤات تستند إلى توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا حول الأحداث المستقبلية. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية، بما في ذلك التغييرات في إستراتيجيتنا وخطط التوسع وفرص العملاء والعمليات المستقبلية والمركز المالي المستقبلي والإيرادات والخسائر المقدرة والتكاليف المتوقعة والتوقعات والخطط؛ والتنفيذ وقبول السوق ونجاح نموذج أعمالنا وإستراتيجية النمو؛ وقدرتنا على تطوير والحفاظ على علامتنا التجارية وسمعتنا؛ والتطورات والتوقعات المتعلقة بأعمالنا ومنافسينا وصناعتنا؛ وتأثير الأوبئة الصحية، بما في ذلك جائحة COVID -19، على أعمالنا والإجراءات التي قد نتخذها استجابة لها؛ وتوقعاتنا فيما يتعلق بقدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وعدم التعدي على حقوق الآخرين؛ والتوقعات المتعلقة بالوقت الذي سنكون فيه شركة نمو ناشئة بموجب قانون الوظائف؛ ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ وقدرتنا على الحصول على تمويل العمليات والنمو المستقبلي؛ وأعمالنا وخططنا التوسعية والفرص والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا الفصلي عن النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2022، حيث يمكن تحديث هذه العوامل من وقت لآخر في إيداعاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن الوصول إليها على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على . تنشأ مخاطر جديدة من وقت لآخر ولا يمكن لإدارتنا التنبؤ بجميع المخاطر، ولا يمكننا تقييم تأثير جميع العوامل على أعمالنا أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل، أو مجموعة من العوامل، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية قد نصدرها. لا ينطبق أي بيان تطلعي أدلينا به في هذا البيان الصحفي إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وهو مؤهل صراحةً في مجمله من خلال البيانات التحذيرية المدرجة في هذا البيان الصحفي. نحن لا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه أي قوانين معمول بها. يجب ألا تعتمد بشكل لا مبرر له على بياناتنا التطلعية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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