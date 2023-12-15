شركة Tigo Energy تتمكن من تحقيق هدفها بنشر 10 ملايين جهاز MLPE

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Tigo Energy, Inc. (ورمزها في NASDAQ هو: TYGO)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول تخزين الطاقة الشمسية والطاقة الذكية، أن إحدى شركات الطاقة الشمسية في ولاية أريزونا قامت بتركيب وتشغيل الجهاز رقم 10 مليون من أجهزة TS4 من Tigo. بات نظام الطاقة الشمسية الذي ينتمي إلى Sunny Energy ، ذات الملكية المستقلة والموجودة في أريزونا، الموطن الذي يضم الجهاز رقم 10 مليون من أجهزة TS4 التي تم نشرها، وهذا النظام واحد من أكثر من 100 ألف منشأة للطاقة الشمسية تستخدم أجهزة من عائلة Tigo TS4. يوفر جهاز TS4 المميز إمكانية إيقاف التشغيل السريع ومراقبة مستوى الوحدة وتحسين التركيبات التي توضع في الأماكن السكنية في تيمبي، أريزونا. منذ عام 2007، تم نشر 3.5 جيجاوات من أجهزة MLPE من Tigo في أكثر من 100 دولة في جميع القارات السبع، منها أكثر من 1 جيجاوات ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية يوميًا تتم مراقبتها بواسطة Tigo Energy Intelligence .
تعمل منتجات TS4 من Tigo على التأكد من أن الجهات التي تتولى التركيب تتمتع بالمرونة اللازمة لنشر وحدات الطاقة الشمسية ذات القوة الكهربائية الأعلى في الصناعة حتى تتمكن من تزويد عملائها بأكبر قدر من إنتاج الطاقة لكل مساحة متاحة على أسطح البنايات. وتعمل منتجات TS4 من Tigo أيضًا على تقليل تكاليف توازن النظام (BOS) والعمالة بسبب التصميم الخالي من البراغي وعدم الحاجة إلى أسلاك أرضية إضافية. ومن خلال برنامج Tigo Enhanced ، يتمتع عملاء Tigo والجهات القائمة بالتركيب بحرية اختيار المعدات المناسبة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة بهم من خلال الاقتران البسيط والتوصيل والتشغيل مع العاكسات من الموردين الرئيسيين وشركاء Tigo Enhanced Chint Power Systems (CPS)، وSolectria، وSungrow، وSolis، وCanadian Solar، وGrowatt.
قال Joseph Cunningham، المؤسس المشارك ومدير العمليات في شركة Sunny Energy: "لقد استخدمنا أجهزة تحسين الأداء وأجهزة الإغلاق السريع من Tigo منذ عام 2017، والآن نستخدم محولاتها. إن التصميم المرن، الذي يعتمد على مزيج من أدوات التحسين والإغلاق السريع، مفيد للغاية. وعندما يتعلق الأمر بالاستجابة لمشكلات دعم المنتج، فإن Tigo تتفوق على منافسيها."
ومع ارتفاع معدلات طاقة وحدات الطاقة الشمسية وزيادة الطلب على كثافة طاقة أعلى، تصبح منصة TS4 من Tigo حجر أساس لأنظمة الطاقة الشمسية بجميع أحجامها. تمنح منتجات MLPE من Tigo للقائمين على التركيب حرية اختيار العاكسات والوحدات المفضلة لديهم ومرونة الاختيار من بين مجموعة من ميزات الإغلاق السريع والمراقبة على مستوى الوحدة والتحسين. وعلى هذا النحو، تعمل منتجات TS4 من Tigo على زيادة إنتاج الطاقة بشكل كبير من خلال تخفيف التظليل وتأثير عدم تطابق الوحدة، وتوفير سلامة المستجيبين الأوائل من خلال ميزة إيقاف التشغيل السريع، وتمكين اكتساب المعلومات من أداء النظام من خلال المراقبة على مستوى الوحدة. توفر Tigo أدوات لعدد كبير من مستخدمي الطاقة الشمسية، من البنايات السكنية والتجارية والصناعية وعلى نطاق المرافق لتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز أداء النظام، وتحسين تجربة المستخدم للقائمين بالتركيب وأصحاب الأصول.
قال JD Dillon، كبير مسؤولي التسويق في شركة Tigo Energy: "إن تجاوز عدد الوحدات المنشورة 10 ملايين وحدة هو أمر يدعو للفخر، ونحن ممتنون للقائمين بالتركيب المتفانين في عملهم، مثل Sunny Energy، ممن يشاركوننا التزامنا بتقديم تجربة طاقة شمسية عالية الجودة للمستخدمين النهائيين من خلال مجموعة واسعة من الحلول والخدمات. "تلعب تقنية MLPE من Tigo دورًا مهمًا، ليس فقط لسلامة النظام من خلال الإغلاق السريع والمراقبة على مستوى الوحدة، ولكن أيضًا من خلال خلق قيمة إضافية عبر التحسين باستخدام الطاقة المستصلحة وأدوات الإدارة الشاملة لأعداد المستخدمين الكبيرة.
تتمتع الجهات القائمة عل تركيب منتجات Tigo بإمكانية الوصول إلى برنامج الخدمة Green Glove ، الذي يوفر تجربة دعم متميزة لمركبي أنظمة الطاقة الشمسية التجارية والصناعية (C&I) وكذلك أنظمة الطاقة الشمسية للمباني السكنية. يعمل برنامج Green Glove على تعزيز الجودة عبر سلسلة قيمة الطاقة الشمسية من خلال مجموعة من ارتباطات الدعم الرسمية للقائمين على تركيب منتجات Tigo قبل التثبيت وأثناءه وبعده.
لمزيد من المعلومات حول خط إنتاج TS4 من Tigo، ترجى زيارة الموقع tigoenergy .
معلومات عن Tigo Energy
تأسست شركة Tigo في عام 2007، وهي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرامج الذكية التي تعمل على تعزيز السلامة وزيادة إنتاجية الطاقة وخفض تكاليف التشغيل لأنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية وعلى نطاق المرافق. تجمع Tigo بين تقنية Flex MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وتقنية تحسين الطاقة الشمسية مع إمكانات البرامج الذكية المستندة إلى السحابة لمراقبة الطاقة والتحكم فيها بشكل متقدم. تعمل منتجات MLPE من Tigo على زيادة الأداء إلى أقصى حد، وتمكين مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، وتوفير إيقاف تشغيل سريع يتطلب تعليمات برمجية على مستوى الوحدة. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير وتصنيع منتجات مثل العاكسات وأنظمة تخزين البطاريات لسوق الطاقة الشمسية وتخزينها لاستخدامات المباني السكنية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع .
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