شركة Tigo Energy تتمكن من تحقيق هدفها بنشر 10 ملايين جهاز MLPE

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Tigo Energy, Inc. (ورمزها في NASDAQ هو: TYGO)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول تخزين الطاقة الشمسية والطاقة الذكية، أن إحدى شركات الطاقة الشمسية في ولاية أريزونا قامت بتركيب وتشغيل الجهاز رقم 10 مليون من أجهزة TS4 من Tigo. بات نظام الطاقة الشمسية الذي ينتمي إلى Sunny Energy ، ذات الملكية المستقلة والموجودة في أريزونا، الموطن الذي يضم الجهاز رقم 10 مليون من أجهزة TS4 التي تم نشرها، وهذا النظام واحد من أكثر من 100 ألف منشأة للطاقة الشمسية تستخدم أجهزة من عائلة Tigo TS4. يوفر جهاز TS4 المميز إمكانية إيقاف التشغيل السريع ومراقبة مستوى الوحدة وتحسين التركيبات التي توضع في الأماكن السكنية في تيمبي، أريزونا. منذ عام 2007، تم نشر 3.5 جيجاوات من أجهزة MLPE من Tigo في أكثر من 100 دولة في جميع القارات السبع، منها أكثر من 1 جيجاوات ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية يوميًا تتم مراقبتها بواسطة Tigo Energy Intelligence .

تعمل منتجات TS4 من Tigo على التأكد من أن الجهات التي تتولى التركيب تتمتع بالمرونة اللازمة لنشر وحدات الطاقة الشمسية ذات القوة الكهربائية الأعلى في الصناعة حتى تتمكن من تزويد عملائها بأكبر قدر من إنتاج الطاقة لكل مساحة متاحة على أسطح البنايات. وتعمل منتجات TS4 من Tigo أيضًا على تقليل تكاليف توازن النظام (BOS) والعمالة بسبب التصميم الخالي من البراغي وعدم الحاجة إلى أسلاك أرضية إضافية. ومن خلال برنامج Tigo Enhanced ، يتمتع عملاء Tigo والجهات القائمة بالتركيب بحرية اختيار المعدات المناسبة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة بهم من خلال الاقتران البسيط والتوصيل والتشغيل مع العاكسات من الموردين الرئيسيين وشركاء Tigo Enhanced Chint Power Systems (CPS)، وSolectria، وSungrow، وSolis، وCanadian Solar، وGrowatt.

قال Joseph Cunningham، المؤسس المشارك ومدير العمليات في شركة Sunny Energy: "لقد استخدمنا أجهزة تحسين الأداء وأجهزة الإغلاق السريع من Tigo منذ عام 2017، والآن نستخدم محولاتها. إن التصميم المرن، الذي يعتمد على مزيج من أدوات التحسين والإغلاق السريع، مفيد للغاية. وعندما يتعلق الأمر بالاستجابة لمشكلات دعم المنتج، فإن Tigo تتفوق على منافسيها."

ومع ارتفاع معدلات طاقة وحدات الطاقة الشمسية وزيادة الطلب على كثافة طاقة أعلى، تصبح منصة TS4 من Tigo حجر أساس لأنظمة الطاقة الشمسية بجميع أحجامها. تمنح منتجات MLPE من Tigo للقائمين على التركيب حرية اختيار العاكسات والوحدات المفضلة لديهم ومرونة الاختيار من بين مجموعة من ميزات الإغلاق السريع والمراقبة على مستوى الوحدة والتحسين. وعلى هذا النحو، تعمل منتجات TS4 من Tigo على زيادة إنتاج الطاقة بشكل كبير من خلال تخفيف التظليل وتأثير عدم تطابق الوحدة، وتوفير سلامة المستجيبين الأوائل من خلال ميزة إيقاف التشغيل السريع، وتمكين اكتساب المعلومات من أداء النظام من خلال المراقبة على مستوى الوحدة. توفر Tigo أدوات لعدد كبير من مستخدمي الطاقة الشمسية، من البنايات السكنية والتجارية والصناعية وعلى نطاق المرافق لتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز أداء النظام، وتحسين تجربة المستخدم للقائمين بالتركيب وأصحاب الأصول.

قال JD Dillon، كبير مسؤولي التسويق في شركة Tigo Energy: "إن تجاوز عدد الوحدات المنشورة 10 ملايين وحدة هو أمر يدعو للفخر، ونحن ممتنون للقائمين بالتركيب المتفانين في عملهم، مثل Sunny Energy، ممن يشاركوننا التزامنا بتقديم تجربة طاقة شمسية عالية الجودة للمستخدمين النهائيين من خلال مجموعة واسعة من الحلول والخدمات. "تلعب تقنية MLPE من Tigo دورًا مهمًا، ليس فقط لسلامة النظام من خلال الإغلاق السريع والمراقبة على مستوى الوحدة، ولكن أيضًا من خلال خلق قيمة إضافية عبر التحسين باستخدام الطاقة المستصلحة وأدوات الإدارة الشاملة لأعداد المستخدمين الكبيرة.

تتمتع الجهات القائمة عل تركيب منتجات Tigo بإمكانية الوصول إلى برنامج الخدمة Green Glove ، الذي يوفر تجربة دعم متميزة لمركبي أنظمة الطاقة الشمسية التجارية والصناعية (C&I) وكذلك أنظمة الطاقة الشمسية للمباني السكنية. يعمل برنامج Green Glove على تعزيز الجودة عبر سلسلة قيمة الطاقة الشمسية من خلال مجموعة من ارتباطات الدعم الرسمية للقائمين على تركيب منتجات Tigo قبل التثبيت وأثناءه وبعده.

لمزيد من المعلومات حول خط إنتاج TS4 من Tigo، ترجى زيارة الموقع tigoenergy .

معلومات عن Tigo Energy

تأسست شركة Tigo في عام 2007، وهي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرامج الذكية التي تعمل على تعزيز السلامة وزيادة إنتاجية الطاقة وخفض تكاليف التشغيل لأنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية وعلى نطاق المرافق. تجمع Tigo بين تقنية Flex MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وتقنية تحسين الطاقة الشمسية مع إمكانات البرامج الذكية المستندة إلى السحابة لمراقبة الطاقة والتحكم فيها بشكل متقدم. تعمل منتجات MLPE من Tigo على زيادة الأداء إلى أقصى حد، وتمكين مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، وتوفير إيقاف تشغيل سريع يتطلب تعليمات برمجية على مستوى الوحدة. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير وتصنيع منتجات مثل العاكسات وأنظمة تخزين البطاريات لسوق الطاقة الشمسية وتخزينها لاستخدامات المباني السكنية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع .

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