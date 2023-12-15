في يوم البيئة بالشركة، تؤكد Hithium على التزامات الاستدامة وتعرض نظرة سريعة على المنتجات الجديدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--افتتحت شركة Hithium لصناعة البطاريات الثابتة مصنعها الجديد للإنتاج الذكي في Chongqing، بالصين، للزوار والموظفين من خلال حدث يستمر لمدة يوم يركز على إنجازات وأهداف الشركة في مجال الاستدامة. كان التركيز الرئيسي على الطرق التي تفي بها Hithium بالتزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 7. من خلال تركيز الابتكارات على القدرة على تحمل التكاليف والحد من تكلفة التخزين المستوية، تهدف الشركة المصنعة إلى زيادة الوصول إلى تخزين الطاقة والدور الذي يلعبه التخزين في الانتقال الأوسع إلى الطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى تقدم Hithium نحو أهدافها البيئية الأوسع، سلط الحدث الضوء على الزيادات في الكفاءة وما ينتج عنها من انخفاض في تكلفة تطوير التصنيع الذكي. كما يؤكد ذلك التزام الشركة بالاستدامة في ما يتعلق بالهدف رقم 7، القسم الفرعي 3، وتركيزها على تحسين كفاءة الطاقة. بجانب الجولة في منشأتها، قدمت Hithium أيضًا لزوارها في يوم البيئة معاينة لتقنية الشركة الجديدة، بما في ذلك أول خلية صغيرة السعة للشركة المصنعة مصممة بشكل خاص لانتشال الناس من فقر الطاقة جنبًا إلى جنب مع منتج رائد على نطاق المرافق.
قال Jason Wang، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Hithium، في عرضه التقديمي ليوم البيئة لخارطة طريق منتجات الشركة وإستراتيجيتها التجارية: "نحن نركز على جعل انتقال الطاقة ميسور التكلفة، للمساعدة في تسريع اعتماد الطاقة النظيفة. وتخدم تقنيتنا الجديدة وابتكاراتنا في إنتاج البطاريات هذا الهدف. عندما نخفض تكلفة التخزين المستوية للشركاء، يمكننا أن نجعل تخزين الطاقة أكثر قابلية للتمويل لمالكي الأصول. عندما نخفض تكلفة المستهلكين النهائيين الذين يعيشون في فقر الطاقة، فإنهم يكتسبون المزيد من الوصول إلى طاقة نظيفة أكثر موثوقية. بالنسبة ليوم البيئة، نحتفل بهذا التقدم على جبهات الإنتاج والمنتج".
نظرة سريعة: أول خلية صغيرة السعة في العالم مصممة لتوفير القدرة على تحمل التكاليف لمستهلكي الطاقة خارج الشبكة
كشفت Hithium عن منتج بطارية عالمي جديد بقوة 1 كيلو واط في الساعة، تحت اسم "Hero EE"، للاستخدام في المناطق التي لا توجد فيها شبكة موثوقة وبها ملايين الأسر أو الشركات الصغيرة التي لديها أجهزة قليلة أو منخفضة الطاقة. ومن ثمّ يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال منتج صغير الحجم وبأسعار معقولة لتخزين الطاقة. يمكن شحن الخلية بتيار منخفض إضافي من الطاقة الشمسية أو شبكة محلية صغيرة وتهدف إلى زيادة فرص الحصول على الكهرباء للأشخاص الذين لا يمكنهم الاعتماد على إمدادات الطاقة أو تتوفر لديهم بأسعار معقولة حتى الآن.
مع المنتج الجديد، تستهدف Hithium أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على جبهتي الحصول على الطاقة بأسعار معقولة ورفع مستوى التكنولوجيا للبلدان التي لا يزال الكثيرون يعيشون فيها في فقر الطاقة.
الخروج من نطاق السيارات الكهربائية مع أول منتج بطارية يركز على الأدوات المساعدة حقًا
كجزء من احتفال الشركة بيوم البيئة، كشفت Hithium النقاب عن أول تصميم للبطارية على مستوى كيلو واط في الساعة للتخزين طويل الأمد من 4 إلى 8 ساعات، يسمى "MIC 1130Ah". سيمثل المنتج الجديد، الذي ستتوفر عينة منه في الربع الأول من عام 2024، تقنية بطاريات جديدة غير مسبوقة لسوق تخزين الطاقة على نطاق المرافق، مما يكسر حاجز 1000 أمبير في الساعة لأول مرة.
يوفر التحول إلى التصنيع الذكي العالي الأتمتة تخفيضًا في التكلفة بنسبة 25%
تلعب المنشأة الذكية في Chongqing دورًا محوريًا في خطط توسيع إنتاج Hithium، وتحقق زيادة بنسبة 30% تقريبًا في الكفاءة مقارنة بمنشأة تصنيع الجيل الأخير من Hithium. يتميز المصنع بمستوى أعلى بكثير من الأتمتة التي تمكن الشركة من خفض تكلفة إنتاج البطاريات هناك بمقدار الربع.
حول Hithium
تأسست HiTHIUM في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. مع أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات HiTHIUM تحسينات أمان رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. مع العديد من عقود الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المسؤولين التنفيذيين، تستفيد HiTHIUM من تخصصها في نظام تخزين طاقة البطارية لتقديم تطورات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في Xiamen، بالصين، مع مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في Shenzhen وميونيخ ودبي وكاليفورنيا. قامت شركة HiTHIUM بشحن 17 جيجاوات ساعة من سعة البطارية.
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