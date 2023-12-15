في يوم البيئة بالشركة، تؤكد Hithium على التزامات الاستدامة وتعرض نظرة سريعة على المنتجات الجديدة

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--افتتحت شركة Hithium لصناعة البطاريات الثابتة مصنعها الجديد للإنتاج الذكي في Chongqing، بالصين، للزوار والموظفين من خلال حدث يستمر لمدة يوم يركز على إنجازات وأهداف الشركة في مجال الاستدامة. كان التركيز الرئيسي على الطرق التي تفي بها Hithium بالتزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 7. من خلال تركيز الابتكارات على القدرة على تحمل التكاليف والحد من تكلفة التخزين المستوية، تهدف الشركة المصنعة إلى زيادة الوصول إلى تخزين الطاقة والدور الذي يلعبه التخزين في الانتقال الأوسع إلى الطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى تقدم Hithium نحو أهدافها البيئية الأوسع، سلط الحدث الضوء على الزيادات في الكفاءة وما ينتج عنها من انخفاض في تكلفة تطوير التصنيع الذكي. كما يؤكد ذلك التزام الشركة بالاستدامة في ما يتعلق بالهدف رقم 7، القسم الفرعي 3، وتركيزها على تحسين كفاءة الطاقة. بجانب الجولة في منشأتها، قدمت Hithium أيضًا لزوارها في يوم البيئة معاينة لتقنية الشركة الجديدة، بما في ذلك أول خلية صغيرة السعة للشركة المصنعة مصممة بشكل خاص لانتشال الناس من فقر الطاقة جنبًا إلى جنب مع منتج رائد على نطاق المرافق.

قال Jason Wang، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Hithium، في عرضه التقديمي ليوم البيئة لخارطة طريق منتجات الشركة وإستراتيجيتها التجارية: "نحن نركز على جعل انتقال الطاقة ميسور التكلفة، للمساعدة في تسريع اعتماد الطاقة النظيفة. وتخدم تقنيتنا الجديدة وابتكاراتنا في إنتاج البطاريات هذا الهدف. عندما نخفض تكلفة التخزين المستوية للشركاء، يمكننا أن نجعل تخزين الطاقة أكثر قابلية للتمويل لمالكي الأصول. عندما نخفض تكلفة المستهلكين النهائيين الذين يعيشون في فقر الطاقة، فإنهم يكتسبون المزيد من الوصول إلى طاقة نظيفة أكثر موثوقية. بالنسبة ليوم البيئة، نحتفل بهذا التقدم على جبهات الإنتاج والمنتج".

نظرة سريعة: أول خلية صغيرة السعة في العالم مصممة لتوفير القدرة على تحمل التكاليف لمستهلكي الطاقة خارج الشبكة

كشفت Hithium عن منتج بطارية عالمي جديد بقوة 1 كيلو واط في الساعة، تحت اسم "Hero EE"، للاستخدام في المناطق التي لا توجد فيها شبكة موثوقة وبها ملايين الأسر أو الشركات الصغيرة التي لديها أجهزة قليلة أو منخفضة الطاقة. ومن ثمّ يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال منتج صغير الحجم وبأسعار معقولة لتخزين الطاقة. يمكن شحن الخلية بتيار منخفض إضافي من الطاقة الشمسية أو شبكة محلية صغيرة وتهدف إلى زيادة فرص الحصول على الكهرباء للأشخاص الذين لا يمكنهم الاعتماد على إمدادات الطاقة أو تتوفر لديهم بأسعار معقولة حتى الآن.

مع المنتج الجديد، تستهدف Hithium أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على جبهتي الحصول على الطاقة بأسعار معقولة ورفع مستوى التكنولوجيا للبلدان التي لا يزال الكثيرون يعيشون فيها في فقر الطاقة.

الخروج من نطاق السيارات الكهربائية مع أول منتج بطارية يركز على الأدوات المساعدة حقًا

كجزء من احتفال الشركة بيوم البيئة، كشفت Hithium النقاب عن أول تصميم للبطارية على مستوى كيلو واط في الساعة للتخزين طويل الأمد من 4 إلى 8 ساعات، يسمى "MIC 1130Ah". سيمثل المنتج الجديد، الذي ستتوفر عينة منه في الربع الأول من عام 2024، تقنية بطاريات جديدة غير مسبوقة لسوق تخزين الطاقة على نطاق المرافق، مما يكسر حاجز 1000 أمبير في الساعة لأول مرة.

يوفر التحول إلى التصنيع الذكي العالي الأتمتة تخفيضًا في التكلفة بنسبة 25%

تلعب المنشأة الذكية في Chongqing دورًا محوريًا في خطط توسيع إنتاج Hithium، وتحقق زيادة بنسبة 30% تقريبًا في الكفاءة مقارنة بمنشأة تصنيع الجيل الأخير من Hithium. يتميز المصنع بمستوى أعلى بكثير من الأتمتة التي تمكن الشركة من خفض تكلفة إنتاج البطاريات هناك بمقدار الربع.

حول Hithium

تأسست HiTHIUM في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. مع أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات HiTHIUM تحسينات أمان رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. مع العديد من عقود الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المسؤولين التنفيذيين، تستفيد HiTHIUM من تخصصها في نظام تخزين طاقة البطارية لتقديم تطورات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في Xiamen، بالصين، مع مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في Shenzhen وميونيخ ودبي وكاليفورنيا. قامت شركة HiTHIUM بشحن 17 جيجاوات ساعة من سعة البطارية.

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