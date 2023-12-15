Kymeta Hawk U8 هو أول هوائي مسطح يتم اعتماده على شبكة LEO التابعة لـ Eutelsat Oneweb للتنقل البري

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة هوائي الأقمار الصناعية المسطحة الرائدة عالميًا Kymeta ( ) وشركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Eutelsat Group (eutelsat ) اليوم أن Kymeta الموجهة إلكترونيًا Hawk u8 LEO قد تمت الموافقة عليها الآن للتنقل البري على شبكة Eutelsat OneWeb LEO، لتصبح أول هوائي مسطح يتم اعتماده على شبكة LEO الخاصة بهم للتنقل البري.

يفتح هذا العرض حقبة جديدة من الاتصال للعملاء الذين يحتاجون إلى أداء استثنائي واتصال موثوق به أثناء التنقل. تعود جذور Kymeta العميقة في توفير إمكانية التنقل إلى إطلاق منتجها الأول عام 2017. من خلال الاستفادة من شبكة الاتصال على مستوى المؤسسات الخاصة بـ Eutelsat OneWeb، يمكن لجميع المركبات الآن الاتصال بسهولة وسلاسة أثناء الإيقاف المؤقت وأثناء التنقل.

صرح Walter Berger ، الرئيس والرئيس التنفيذي المشارك، Kymeta "إن هذا وقت مثير حيث نرى كل الصناعات الرئيسية مثل إدارة الطوارئ والأساطيل على الطرق ومشغلي السكك الحديدية يرغبون في الاستفادة من النطاق العريض المحمول كوسيلة فعالة لتحويل عملياتهم". "باعتبارنا شريكًا فخورًا بـEutelsat Group، يمثل اليوم علامة فارقة لـ Kymeta لأنه يمثل الوفاء بالتزامنا المشترك لتمكين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على التحرك عالميًا."

وصرح Massimiliano Ladovaz ، الرئيس التنفيذي للعمليات في Eutelsat Group : "تقدم Kymeta مجموعة متكاملة تمامًا من المحطات المتنقلة عالية الإنتاجية ذات النطاق الترددي العالي ومنخفضة الطاقة. ستمنح شبكة الأقمار الصناعية LEO التابعة لـ Eutelsat OneWeb لعملاء Kymeta إمكانية الوصول إلى اتصال واسع النطاق عالي السرعة ومنخفض الاستجابة أثناء التنقل أو أثناء الثبات، حتى في المناطق النائية من العالم.

نبذة عن Kymeta

Kymeta هي الشركة الرائدة في الصناعة في مجال هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة، حيث توفر حلولًا مبنية لهذا الغرض عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للمساحة لتلبية الطلب الهائل غير المستوفى للنطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل حقًا للعملاء في جميع أنحاء العالم. توفر تقنية metasurface المبتكرة الخاصة بها، إلى جانب نهج البرنامج أولاً، أول هوائي قمر صناعي ذي لوحة مسطحة ومتوفر تجاريًا وقائم على المواد الفوقية وتوجيهه إلكترونيًا. تجعل حلول Kymeta منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة وعالية الإنتاجية من السهل الاتصال أثناء التنقل أو الثبات - لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة - مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها من خلال تسخير السعة في الفضاء.

Kymeta هي شركة خاصة مقرها في ريدموند، واشنطن.

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نبذة عن Eutelsat Group

Eutelsat Group هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حيث تقدم خدمات الاتصال والبث في جميع أنحاء العالم. تم تشكيل المجموعة من خلال اندماج الشركة وOneWeb عام 2023، لتصبح أول مشغل أقمار صناعية متكامل تمامًا لـ GEO-LEO مع أسطول مكون من 36 قمرًا صناعيًا ثابتًا بالنسبة إلى الأرض وكوكبة مدار أرضي منخفض (LEO) تضم أكثر من 600 قمرًا صناعيًا.

تلبي المجموعة احتياجات العملاء في أربعة قطاعات رئيسية هي الفيديو، حيث توزع أكثر من 6,500 قناة تلفزيونية، وأسواق الاتصال عالية النمو للاتصالات المتنقلة، والاتصال الثابت، والخدمات الحكومية.

تتيح Eutelsat Group الفريدة من الأصول الموجودة في المدار تقديم حلول متكاملة لتلبية احتياجات العملاء العالميين. يقع المقر الرئيسي للشركة في باريس، وتوظف Eutelsat Group أكثر من 1,700 شخص في أكثر من 50 دولة. تلتزم المجموعة بتوفير اتصال آمن ومرن ومستدام بيئيًا للمساعدة في سد الفجوة الرقمية. الشركة مدرجة في بورصة يورونكست باريس (الرمز: ETL) وبورصة لندن (الرمز: ETL).

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