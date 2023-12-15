Kymeta Hawk U8 هو أول هوائي مسطح يتم اعتماده على شبكة LEO التابعة لـ Eutelsat Oneweb للتنقل البري

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة هوائي الأقمار الصناعية المسطحة الرائدة عالميًا Kymeta ( ) وشركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Eutelsat Group (eutelsat ) اليوم أن Kymeta الموجهة إلكترونيًا Hawk u8 LEO قد تمت الموافقة عليها الآن للتنقل البري على شبكة Eutelsat OneWeb LEO، لتصبح أول هوائي مسطح يتم اعتماده على شبكة LEO الخاصة بهم للتنقل البري.
يفتح هذا العرض حقبة جديدة من الاتصال للعملاء الذين يحتاجون إلى أداء استثنائي واتصال موثوق به أثناء التنقل. تعود جذور Kymeta العميقة في توفير إمكانية التنقل إلى إطلاق منتجها الأول عام 2017. من خلال الاستفادة من شبكة الاتصال على مستوى المؤسسات الخاصة بـ Eutelsat OneWeb، يمكن لجميع المركبات الآن الاتصال بسهولة وسلاسة أثناء الإيقاف المؤقت وأثناء التنقل.
صرح Walter Berger ، الرئيس والرئيس التنفيذي المشارك، Kymeta "إن هذا وقت مثير حيث نرى كل الصناعات الرئيسية مثل إدارة الطوارئ والأساطيل على الطرق ومشغلي السكك الحديدية يرغبون في الاستفادة من النطاق العريض المحمول كوسيلة فعالة لتحويل عملياتهم". "باعتبارنا شريكًا فخورًا بـEutelsat Group، يمثل اليوم علامة فارقة لـ Kymeta لأنه يمثل الوفاء بالتزامنا المشترك لتمكين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على التحرك عالميًا."
وصرح Massimiliano Ladovaz ، الرئيس التنفيذي للعمليات في Eutelsat Group : "تقدم Kymeta مجموعة متكاملة تمامًا من المحطات المتنقلة عالية الإنتاجية ذات النطاق الترددي العالي ومنخفضة الطاقة. ستمنح شبكة الأقمار الصناعية LEO التابعة لـ Eutelsat OneWeb لعملاء Kymeta إمكانية الوصول إلى اتصال واسع النطاق عالي السرعة ومنخفض الاستجابة أثناء التنقل أو أثناء الثبات، حتى في المناطق النائية من العالم.
نبذة عن Kymeta
Kymeta هي الشركة الرائدة في الصناعة في مجال هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة، حيث توفر حلولًا مبنية لهذا الغرض عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للمساحة لتلبية الطلب الهائل غير المستوفى للنطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل حقًا للعملاء في جميع أنحاء العالم. توفر تقنية metasurface المبتكرة الخاصة بها، إلى جانب نهج البرنامج أولاً، أول هوائي قمر صناعي ذي لوحة مسطحة ومتوفر تجاريًا وقائم على المواد الفوقية وتوجيهه إلكترونيًا. تجعل حلول Kymeta منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة وعالية الإنتاجية من السهل الاتصال أثناء التنقل أو الثبات - لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة - مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها من خلال تسخير السعة في الفضاء.
Kymeta هي شركة خاصة مقرها في ريدموند، واشنطن.
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نبذة عن Eutelsat Group
Eutelsat Group هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حيث تقدم خدمات الاتصال والبث في جميع أنحاء العالم. تم تشكيل المجموعة من خلال اندماج الشركة وOneWeb عام 2023، لتصبح أول مشغل أقمار صناعية متكامل تمامًا لـ GEO-LEO مع أسطول مكون من 36 قمرًا صناعيًا ثابتًا بالنسبة إلى الأرض وكوكبة مدار أرضي منخفض (LEO) تضم أكثر من 600 قمرًا صناعيًا.
تلبي المجموعة احتياجات العملاء في أربعة قطاعات رئيسية هي الفيديو، حيث توزع أكثر من 6,500 قناة تلفزيونية، وأسواق الاتصال عالية النمو للاتصالات المتنقلة، والاتصال الثابت، والخدمات الحكومية.
تتيح Eutelsat Group الفريدة من الأصول الموجودة في المدار تقديم حلول متكاملة لتلبية احتياجات العملاء العالميين. يقع المقر الرئيسي للشركة في باريس، وتوظف Eutelsat Group أكثر من 1,700 شخص في أكثر من 50 دولة. تلتزم المجموعة بتوفير اتصال آمن ومرن ومستدام بيئيًا للمساعدة في سد الفجوة الرقمية. الشركة مدرجة في بورصة يورونكست باريس (الرمز: ETL) وبورصة لندن (الرمز: ETL).
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