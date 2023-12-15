هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.

وطالبت الهيئة كل القطع البحرية بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي اشتباه.

يأتي ذلك، عقب إعلان جماعة "انصار الله" الحوثية أمس، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة إن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول دفاعي أمريكي أن صاروخا أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أخطأ سفينة حاويات كانت تبحر عبر مضيق باب المندب الحيوي يوم الخميس.

وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم أدى إلى سقوط الصاروخ دون أن يسبب أي ضرر في المياه بالقرب من سفينة الحاويات "ميرسك جبرلتار".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية نفذت هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، وقالت إن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني، وأكدت "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".