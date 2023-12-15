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الدولار يتراجع وسط تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

12/15/2023 4:13:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سنغافورة/PNN- يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ يوليو تموز، متأثرا بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، في حين تلقى اليورو والجنيه الإسترليني دعما اليوم الجمعة مع استمرار بنوك مركزية في أوروبا في ميلها للتشديد النقدي.

ففي أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية، صارت الصورة أكثر وضوحا أمام المتعاملين بشأن الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في اجتماع يوم الأربعاء إنه يرجح أن تشديد السياسة النقدية سينتهي، وأن مناقشة الخفض“محل نظر”.

ونجم عن ذلك انخفاض العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ سجل مؤشر الدولار 102.01، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوى في أربعة شهور عند 101.76 الذي لامسه أمس الخميس.

(رويترز)


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