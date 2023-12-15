الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من رهانات خفض الفائدة في أمريكا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2050 دولارا.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم“احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب”.

(رويترز)