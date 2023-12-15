الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من رهانات خفض الفائدة في أمريكا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2050 دولارا.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم“احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب”.
(رويترز)
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