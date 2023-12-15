مستعمرون يمنعون مزارعين من رعي مواشيهم في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- منع مستعمرون، تحت تهديد السلاح، اليوم الجمعة، رعاة ماشية فلسطينيين من رعي مواشيهم في المراعي المنتشرة قرب منطقة "ذراع عواد" بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، جلبوا أبقارهم ورعوها في المراعي المنتشرة شرق "ذراع عواد"، بعد أن جبروا الفلسطينيين على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

ويتخوف حقوقيون من استيلاء المستعمرين على تلك المراعي، في استمرار لسياسة "الاستيطان الرعوي" المنتشر في الأغوار.



