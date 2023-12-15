حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية وارتفاع على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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