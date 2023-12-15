تواصل انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-PNN- تواصل ولليوم الثاني على التوالي الانقاطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة، وعلى أجزاء من مدينة غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت مساء أمس، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت لشركة بالتل ولشركة اوريدو في وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، على القطاع.
كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.
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