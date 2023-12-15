تواصل انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-PNN- تواصل ولليوم الثاني على التوالي الانقاطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة، وعلى أجزاء من مدينة غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت مساء أمس، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت لشركة بالتل ولشركة اوريدو في وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، على القطاع.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.



