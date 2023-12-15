((سناب شات)) يجلب أحدث عدسات الواقع المعزز إلى مهرجان ((مدل بيست ساوندستورم))

MENAFN - EIN Presswire) «سناب شات» في مهرجان «مدل بيست ساوندستورم»

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, December 15, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت شركة سناب شات عن تعاونها مع مهرجان الفن والموسيقى والثقافة مدل بيست، بهدف جلب أحدث عدسات الواقع المعزز لإثراء تجربة زوار ((مدل بيست ساوندستورم))، الذي ينطلق في الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وبموجب التعاون بين الجانبين، ستقدم سناب شات عدسات الواقع المعزز المبتكرة في المهرجان سعيًا منها إلى الارتقاء بالتجربة التفاعلية لزوار المهرجان وتمكينهم من زيادة التفاعل فيما بينهم والاستمتاع بالحدث العالمي، منذ اللحظة الأولى لدخولهم ساحاته وحتى مغادرتهم.

ومن المتوقع أن تحتوي عدسات الواقع المعزز من سناب شات على ميزات تفاعلية خصيصًا لزوار المهرجان، من بينها ميزة تكامل عدسة البحث عن الأصدقاء Friend Finder Lens من سناب شات، ممّا يسمح للمستخدمين بتحديد موقع أصدقائهم والتواصل معهم بسهولة، حيث توفر العدسة تجربة سلسة للحاضرين للاجتماع مع أصدقائهم ومشاركتهم لحظات احتفالية لا تنسى.

وبفضل عدسة Sky Segmentation Lens التي تقدمها سناب شات أصبح من السهل التنقل عبر ساحات المهرجان الواسعة، حيث تقدم العدسة تصورًا للأرجاء من خلال تقنية الواقع المعزز، ممّا يُسهم في تقديم توجيهات وإرشادات واقعية حول مختلف الأنشطة والمراحل وخيارات تناول الأطعمة والمشروبات، حيث يمكن للحضور متابعة الأحداث والمستجدات وتحقيق أقصى استفادة من أوقاتهم.

ومن المنتظر أن تجذب منطقة سناب عدد كبير من زوار المهرجان الموسيقي الشهير، من خلال تجربة تفاعلية مع مرآة واقع معزز عملاقة وغيرها من التجارب المقدمة من سناب شات، حيث تعد مساحة سناب داخل المهرجان مركزًا للتجارب الحصرية والعروض الترويجية. ستتفاعل مرآة الشاشة المدعومة بالواقع المعزز مع تعليمات الرقص الموجهة لها، مما يشعل عرضًا بصريًا رائعًا يظهر نُسخ متعددة من المتفاعلين أنفسهم، كما تعطي لحظات رائعة قابلة للمشاركة مع الآخرين.

وقال الأستاذ روبرت بوك، المدير التنفيذي للتسويق في مدل بيست: "تمثل هذه الشراكة مع Snapchat قفزة رائدة في تعزيز تجربة المهرجان لحضورنا" وأضاف: "إن دمج تقنية الواقع المعزز المتطورة لا يجعل ساوندستورم أكثر تفاعلية وجاذبية فحسب، بل يخلق أيضا ذكريات دائمة لرواد المهرجان."

من جانبه عبر مدير حلول الأعمال الأستاذ فيصل شمس من سناب السعودية عن جاهزية الشركة لجلب تقنيات الواقع المعزز إلى المهرجان، وقال: " أن هذا التعاون سيعيد تعريف كيفية التفاعل والتواصل بين حضور المهرجان وانغماسهم بتجارب تفاعلية للفعاليات المباشرة، ونتطلع إلى رؤية كل زوار المهرجان تبني هذه الميزات الفريدة في مهرجان مدل بيست ساوندستورم هذا العام."

يشار إلى أنه بالإضافة إلى تجارب الواقع المعزز ستتعاون سناب شات ومدل بيست في ترويج وإنشاء محتوى فيديو لحملات الأداءة، ويذكر أن مهرجان مدل بيست ساوندستورم، أكبر وأضخم مهرجان موسيقي في المنطقة، يسعى للاحتفاء بالموسيقى والثقافة والابتكار التقني، ومع الابتكارات في مجال تقنيات الواقع المعزز التي تقدمها سناب شات، سيكون المهرجان متفرد بتجربة تجمع بين أفضل ميزات الموسيقى والتكنولوجيا في مكان واحد.





Sara FALIH

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