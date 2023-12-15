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كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو

12/15/2023 3:13:56 AM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Der Kosovo in der Schweiz, die Schweiz im Kosovo (الأصلي)
  • Español (es) Kosovo y Suiza, Suiza y Kosovo
  • Português (pt) Suíça e Kosovo: uma ligação transcultural em transformação
  • 中文 (zh) 科索沃在瑞士,瑞士在科索沃
  • Français (fr) Le Kosovo en Suisse, la Suisse au Kosovo
  • English (en) Kosovo in Switzerland, Switzerland in Kosovo
  • 日本語 (ja) スイスの中のコソボ コソボの中のスイス
  • Italiano (it) Il Kosovo in Svizzera, la Svizzera in Kosovo
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    يعيش حوالي 250 ألف شخص من أصول كوسوفية في سويسرا. ويعدّ هذا الرقم أقل بكثير من نسبة الإيطاليين في سويسرا، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن حجم الجالية الكوسوفية يعد كبيراً، لأن كوسوفو، الدولة الجبلية الصغيرة في جنوب شرق أوروبا، لا يتجاوز عدد سكانها 1.8 مليون نسمة.

    منذ الستينيات، وعندما كانت كوسوفو لا تزال واحدة من أفقر مناطق يوغوسلافيا الشيوعية، كان ألبان كوسوفو يأتون إلى سويسرا ، الدولة الجبلية الصغيرة في أوروبا الوسطى، كعمّال موسميين. لم يكن المقصود من تصاريح العمل السويسرية في قانون العمال الموسميين إنشاء علاقات دائمة، لكنّ هذه العلاقات تطورت رغم إرادة السلطات.

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