كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو

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يعيش حوالي 250 ألف شخص من أصول كوسوفية في سويسرا. ويعدّ هذا الرقم أقل بكثير من نسبة الإيطاليين في سويسرا، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن حجم الجالية الكوسوفية يعد كبيراً، لأن كوسوفو، الدولة الجبلية الصغيرة في جنوب شرق أوروبا، لا يتجاوز عدد سكانها 1.8 مليون نسمة.
منذ الستينيات، وعندما كانت كوسوفو لا تزال واحدة من أفقر مناطق يوغوسلافيا الشيوعية، كان ألبان كوسوفو يأتون إلى سويسرا ، الدولة الجبلية الصغيرة في أوروبا الوسطى، كعمّال موسميين. لم يكن المقصود من تصاريح العمل السويسرية في قانون العمال الموسميين إنشاء علاقات دائمة، لكنّ هذه العلاقات تطورت رغم إرادة السلطات.
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