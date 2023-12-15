كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو

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يعيش حوالي 250 ألف شخص من أصول كوسوفية في سويسرا. ويعدّ هذا الرقم أقل بكثير من نسبة الإيطاليين في سويسرا، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن حجم الجالية الكوسوفية يعد كبيراً، لأن كوسوفو، الدولة الجبلية الصغيرة في جنوب شرق أوروبا، لا يتجاوز عدد سكانها 1.8 مليون نسمة.

منذ الستينيات، وعندما كانت كوسوفو لا تزال واحدة من أفقر مناطق يوغوسلافيا الشيوعية، كان ألبان كوسوفو يأتون إلى سويسرا ، الدولة الجبلية الصغيرة في أوروبا الوسطى، كعمّال موسميين. لم يكن المقصود من تصاريح العمل السويسرية في قانون العمال الموسميين إنشاء علاقات دائمة، لكنّ هذه العلاقات تطورت رغم إرادة السلطات.

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