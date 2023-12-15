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عاجل: شهداء جدد في غارة إسرائيلية على خان يونس

12/15/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على منطقة الكتيبة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس مما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة عشرات.




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