عاجل: شهداء جدد في غارة إسرائيلية على خان يونس

عاجل: شهداء جدد في غارة إسرائيلية على خان يونس
التاريخ
12/15/2023 3:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على منطقة الكتيبة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس مما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة عشرات.
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