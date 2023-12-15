واينت: الخطة الأمريكية للمرحلة القادمة من الحرب على غزة تتضمن إنقاذ المختطفين واغتيال قادة حماس

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكر موقع واينت" العبري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من إسرائيل تغيير استراتيجياتها في حربها على غزة بحيث تصبح أكثر تركيزا في غضون 3 أسابيع أو أكثر قليلا.

ووفقا للموقع فإن موقف بايدن هذا جزء من الضغط الأمريكي على إسرائيل للحد من حدة الحرب.

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن المرحلة الجديدة من الحرب التي يأمل الأمريكيون في الانتقال إليها ستشمل استخدام مجموعات صغيرة نسبيا من قوات النخبة التي ستدخل المراكز السكانية في غزة للقيام بمهام مستهدفة مثل تحديد مواقع قادة حماس والقضاء عليهم، وإنقاذ الرهائن وتدمير الأنفاق.

وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس إسرائيل على "أن تكون أكثر حرصا" على حماية المدنيين في غزة بعد أن ضغط البيت الأبيض على تل أبيب لتقليص كثافة هجومها في القطاع في المستقبل القريب.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم إسرائيل بتغيير تكتيكاتها القتالية في قطاع غزة بحلول شهر يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم أن واشنطن تتوقع أن تقوم إسرائيل بتقليص دائرة عملياتها جنوب قطاع غزة بحلول الشهر المقبل، بحيث تقلص نطاق هجومها البري وتقلل من كثافة غاراتها التي ستصبح أكثر دقة وتستهدف كبار قادة حماس والأهداف الاستراتيجية الكبيرة القيمة وحسب.

وكان بايدن حذر الثلاثاء إسرائيل من أنها بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضد حركة حماس بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة.

وفي أشد انتقاد يوجهه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر، قال بايدن "إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير موقفه بشأن حل الدولتين".

كما قال بايدن إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".

وصرح بأن "إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا وأن على إسرائيل أن تتخذ قرارا صعبا".