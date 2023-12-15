حاخام إسرائيل الأكبر يتدخل.. حادثة مسجد جنين تطيح بالجنود الإسرائيليين المقتحمين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه "أبعد عددا من جنوده عن الخدمة"، بعدما أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في مخيم جنين عقب اقتحامه في حملة على مدينة ومخيم جنين استمرت 3 أيام.

ووفق ما أفاد موقع "واينت"، فإن "الجيش الإسرائيلي أخذ قرارا بالإيقاف الفوري عن النشاط العملياتي لعدد من الجنود اقتحموا المسجد المركزي بمخيم جنين ورددوا داخله تراتيل يهودية، وكتبوا على جدرانه "جئنا نأكل الحمص"، بعد تحقيق أولي في الحادث من قبل قادتهم، إلى حين صدور قرار في قضيتهم".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سلوك الجنود في مقاطع الفيديو خطير ويتعارض تماما مع قيم الجيش الإسرائيلي، وسيتم تأديب الجنود وفقا لذلك".

وعلى أثر الحادث، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزير الجيش يوآف غالانت، وقال: "علينا أن ندين حقيقة قيام غالانت بإدخال السياسة إلى الجيش".

وأضاف بن غفير قائلا "إن غالانت يحمل الجيش الإسرائيلي على اتخاذ قرار مخز بإقالة المقاتلين الأبطال الذين خاطروا بحياتهم من أجلنا في العمليات في جنين. وهذا قرار مخزي، ويضر بمعنويات مقاتلينا".

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إنه "من العار أن العمل الفردي الذي قامت به مجموعة صغيرة لا يضر فقط بصورة الجيش الإسرائيلي فحسب، بل يصرف الانتباه أيضا عن الإنجازات المهمة للعملية في جنين".

وفي هذا السياق، بعث الحاخام الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، رسالة إلى الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي، إيال كريم، بخصوص مسألة كيفية تصرف جنود الجيش الإسرائيلي عند دخول المساجد ومنازل الفلسطينيين.

وقال الحاخام يوسف، وفق "واينت"، فإنه "طالما ليست هناك حاجة للقتال، فلا ينبغي لأحد الاستفزاز أو النهب أو الإفساد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الدينية".

وأضاف: "يجب أن نوضح لهؤلاء الجنود أنه لا يجوز المساس بالمشاعر الدينية لأتباع الديانات الأخرى لعدة أسباب أهمها أن شعب إسرائيل هو أمة فاضلة ولا يتصرف مثل هؤلاء القتلة الذين ذبحوا بلا رحمة ونهبوا وأفسدوا ودنسوا كل ما هو مقدس وعزيز علينا".

بدوره، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عل الحادث، وقال في مؤتمر صحافي "نحن قلقون بشأن هذه الصور.. هذا غير مناسب. لقد رأينا أن قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي أعلنت أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الجنود المشاركين، ونعتقد أن هذه إجراءات مناسبة".