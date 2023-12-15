موجة برد قارسة تجتاح أنحاء الصين وتغلق الطرق السريعة

تحكم موجة باردة قبضتها على مختلف أنحاء الصين اليوم الجمعة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد في معظم مناطق البلاد، مما دفع السلطات إلى الحد من تدفق حركة المرور على الطرق السريعة في عدة أقاليم بعد حوادث تصادم.

وستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 40 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء من إقليم هيلونغجيانغ الشمالي الشرقي ومنطقة شينجيانغ في الشمال الغربي، إلى جانب منغوليا الداخلية وإقليمي قانسو وتشينغهاي، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وتتحرك موجة البرد التي بدأت مطلع الأسبوع عبر البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل رغم أن هيئة الأرصاد الجوية قالت إن انهمار الأمطار والثلوج سينخفض.

ويمكن أن تشهد مدينة ييتشون في هيلونغجيانغ كسر الرقم القياسي المسجل لانخفاض الحرارة في يناير كانون الثاني عام 1980 والذي بلغ حينها -47.9 درجة مئوية في أوائل الأسبوع المقبل مع بدء الظروف الجوية القاسية.

وفي مقاطعة خنان، تسبب تساقط الثلوج على الطرق إلى جانب الضباب الكثيف في وقوع حوادث متعددة مما أدى إلى تقييد حركة المرور.

وقالت سلطات المرور في مقاطعة نينغشيا إن بعض الطرق السريعة أصبحت غير آمنة ونفذت إجراءات مرورية مؤقتة مع تساقط الثلوج. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن منطقة قانسو المجاورة شهدت أيضا إغلاق بعض الطرق السريعة وتعليق حركة القطارات.

وتم تعليق حركة العبارات وبعض الحافلات مؤقتا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في شنغهاي، حيث أصدرت المدينة أول تحذير من موجة باردة لهذا العام، فمن المتوقع أن يؤدي الهواء البارد القادم من الشمال إلى انخفاض درجات الحرارة إلى نحو ست درجات تحت الصفر في مطلع الأسبوع.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن بكين وإقليمي جيانغشي وشانشي اتخذتا أيضا إجراءات لتأمين محاصيل الخضراوات والفاكهة من أضرار التجمد والأمراض.

وألغت الصين تحذيرا من هبوب عواصف ثلجية قبل فجر اليوم الجمعة، لكنها قالت إنه من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في أجزاء من إقليمي لياونينغ وجيلين في شمال شرق البلاد وكذلك في شاندونغ.

وفي مدينة شنيانغ في مقاطعة لياونينغ، نشرت السلطات 22 ألف عامل وأكثر من 3400 آلة لإزالة الثلوج، مما ساعد في رفع ما يصل إلى 12800 متر مكعب من الثلوج بحلول صباح اليوم الجمعة.