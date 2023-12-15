كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة مهمة وقوية تجمع بين عملاقين عربيين هما الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويدخل الفريقان المباراة وعينهما على الوصول إلى المربع الذهبي، حيث تخطى اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في مباراة الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية 2023، فيما يعتبر لقاء اليوم هو الأول للأهلي في هذه النسخة.

وسيكون الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، على موعد مع مباراة قوية ستجمعه بنادي فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.



والتقى الأهلي واتحاد جدة من قبل في إطار منافسات نفس البطولة نسخة عام 2005، ونجح وقتها الفريق السعودي في الفوز بهدف دون رد، وحقق وقتها العميد المركز الرابع في مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023

تلعب مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023، اليوم الجمعة 15 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023

تبث قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وخصصت الشبكة قناتي SSC SPORT 1 HD وSSC SPORT 5 HD، لإذاعة هذه المباراة.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت

يمتلك تطبيق "شاهد" الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2023

معلق مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023

سيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي فهد العتيبي ومدحت شلبي، على القناتين المذكورتين.

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