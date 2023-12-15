اينوك تتعاون مع ساب ومورو لتسريع وتيرة التحول الرقمي المستدام لعملياتها التشغيلية

تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة عن تعاونها مع "ساب" (SAP)، الشركة الرائدة عالمياً بمجال برمجيات تطبيقات المؤسسات؛ ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لمجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وذلك للارتقاء بالحلول السحابية في المجموعة إلى حزمة حلول تحويل الأعمال الشاملة "RISE with SAP" لضمان الرقمنة المستدامة، واستضافة هذه المبادرة التحويلية في مركز البيانات الأخضر الخاص بشركة "مورو".

هذا وتتيح الخطوة الاستراتيجية للمجموعة تسريع رحلتها السحابية عبر إبرام عقد واحد من خلال حزمة موحدة تتضمن سحابة SAP S/4HANA كمكوّن أساسي، لتدخل المجموعة بذلك حقبة جديدة في عالم الرقمنة المستدامة.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن شراكتنا مع 'ساب' و شركة 'مورو' تأتي بمثابة تأكيد على التزامنا بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلامةً فارقة في مسيرة التحول المستدام لمجموعتنا والتي نسعى من خلالها إلى إنشاء عمليات أكثر مرونة واستجابة".

من جانبه قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "إن التزامنا بمبادئ الاستدامة يدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050. وتدّل عملية استضافة حزمة حلول "RISE with SAP" في مركز البيانات الأخضر التابع لمورو على سعينا الدؤوب للوصول الى عالم رقمي مُستدام يتسم بالمسؤولية والوعي البيئي. كما يعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه شركة "مورو" كشريك أساسي في تحقيق النمو المستدام. ونحن واثقون من أن "RISE with SAP" سيحقق نتائج ايجابية ملموسة في تطوير نظام بيئي مُستدام لكل من دولة الامارات وقطاعات الأعمال المختلفة في نفس الوقت".

وكان مركز البيانات الأخضر، الذي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي؛ قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مركز من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية، مما يجسد التزامه بالابتكار المستدام وإرساء معايير جديدة في القطاع. وتماشياً مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مركز البيانات الأخضر خالٍ من الكربون ويمتد على مساحة 100 ألف متر مربع. كما أنه يضمن الموثوقية والأداء بفضل مزايا الأمان المتقدمة فيه وحصوله على شهادة "Tier-III" للتصميم والبناء. كما تعكس المنشأة، العاملة كلياً بمصادر الطاقة المتجددة، التزام شركة "مورو" بدعم البيئة.

وفي هذا السياق، قال مانوس رابتوبولوس، رئيس شركة اس ايه بي في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يُعد تنفيذ منصة رايز وذ اس ايه بي RISE with SAP علامة فارقة في علاقتنا طويلة الأمد مع كل من إينوك و مورو. وتؤكد هذه الخطوة على التزامنا المشترك بالاستدامة بالإضافة إلى دعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ومن خلال تسخير الإمكانيات الكبيرة لبرمجيات S/4 HANA السحابية من اس ايه بي واستضافتها في أول مركز أخضر للبيانات في المنطقة، تكون إينوك قد أرست معايير جديدة للابتكارات التقنية المستدامة".

وإلى جانب دعم التقدم التكنولوجي، يمثل هذا المشروع قفزة نوعية نحو التحول الرقمي المستدام، حيث جاء تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ تؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك بالاستدامة، فإنها تدل في الوقت ذاته على التزام اينوك بالجمع بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية البيئية.