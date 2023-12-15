هيئة كهرباء ومياه دبي تسهم في حماية التنوع البيولوجي ودعم الموائل البرية والبحرية

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، تؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً جوهرياً في دعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة والموائل البرية والبحرية، من خلال إطلاق حملات توعوية وبيئية، تهدف إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة، وزراعة المزيد من الأشجار، وتشجيع استخدام القنوات الرقمية والتنقل الأخضر، وتحفيز تبني نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال اتباع ممارسات مستدامة ومنها تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير البلاستيك.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل المناخي والتنوع البيولوجي، حيث أن دولة الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة والتصدي لتبعات التغير المناخي اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد سياسات خضراء وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي، علاوة على اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي وتعزيز التحول نحو اقتصاد بلاستيكي دائري. ويعد التزامنا بالاستدامة امتداداً لإرث المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ودعماً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار الذكي في ثرواتنا الطبيعية وبناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة. ونحرص على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. وانسجاماً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار "اليوم للغد"، والذي استضافت الدولة خلاله الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) في مدينة إكسبو دبي، وارتفاع مستوى الوعي حول الارتباط القوي بين مناخ العالم وتنوعه البيولوجي، تؤكد الهيئة التزامها بترسيخ موقع دولة الإمارات على مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ودعم مساعيها في أن تكون من أوائل دول العالم التي تحقق الحياد المناخي."

وقد أسهمت جهود الهيئة في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2010.

بدورها، قالت كاري تشان، الشريك المؤسس والرئيسة التنفيذية في أفانت ميتس:"تؤثر ظاهرة التغير المناخي على إنتاج الغذاء والأمن الغذائي، وتظهر اليوم حاجة ملحة إلى التقنيات التي من شأنها تعزيز فعالية ومرونة المنهجيات المتبعة حالياً، فضلاً عن التقنيات التي تقدم سبلاً جديدة للإنتاج المستدام للغذاء. علاوةً على ذلك، تتزايد الحاجة إلى الحلول المعززة للتنوع الحيوي والتي تسمح للأنظمة البيئية بالاستمرار دون تغيير. وقد أظهرت هيئة كهرباء ومياه دبي ريادةً متميزة في تسليط الضوء على هذه القضية المحورية خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023، والتي جمعت الخبراء في مختلف الاختصاصات والمجالات للتباحث في الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ من قبل صناع السياسات والقطاعين الحكومي والخاص."

حملات بيئية توعوية

تطلق هيئة كهرباء ومياه دبي على مدار العام حملات توعوية لنشر النصائح والإرشادات الخاصة بتبني نمط حياة واعٍ ومستدام بين جميع شرائح المجتمع. وتشتمل الحملات إقامة محاضرات وورش عمل ومسابقات، وعروضاً تفاعلية بحضور شخصيتي الهيئة الكرتونيتين "نور وحياة" اللتين تمثلان الكهرباء والمياه، لتعريف الأطفال والنشء الجديد على سبل الحفاظ على البيئة.

إلى جانب ذلك، نظمت الهيئة 4 حملات خلال العام 2023 لتنظيف الشاطئ في محمية جبل علي البحرية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وزراعة أشجار القرم في المحمية، وذلك لما تمثله أشجار القرم من أهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما في البيئة البحرية، وانسجاماً مع الأهداف الوطنية لتعزيز استدامة غابات القرم، وزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030.

كما شهدت الحملات جمع أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية المترسبة على الشاطئ، والتي سيتم استخدامها في الأبحاث العلمية لدراسة البيئات البحرية. وتعتبر الأعشاب البحرية التي تم جمعها مورداً قيماً، حيث يمكن استخدامها لصنع الأسمدة العضوية، مما يساعد في تقليل استخدام الأسمدة الاصطناعية، كما يمكن استخدامها لإنتاج الوقود الحيوي ومنتجات أخرى.

ويشارك في الحملات المئات من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. ويساهم المشاركون في الحملات في تحسين نوعية المياه وموائل الحياة البحرية في المحمية، التي تعتبر واحدة من أهم المحميات الطبيعية في دبي.

الحياة الذكية

تمكّن الهيئة المتعاملين من خلال مبادرة "الحياة الذكية" من اتخاذ قرارات ذكية لإدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بكفاءة. وتشتمل المبادرة على لوحة بيانات "الحياة الذكية" لمساعدة المتعاملين على مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ برنامج "نهجي المستدام" لمقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، والحصول على نصائح مصممة خصيصاً لكل مستهلك وخطة خاصة للحد من الهدر؛ وأداة "تقييم الاستهلاك" التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم. إلى جانب ذلك، توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

آلات إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم

في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، توفر هيئة كهرباء ومياه دبي آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم. ولدى الهيئة حالياً آلتان ذكيتان لإعادة التدوير في مركزها الرئيسي ومبنى ورسان. وتدعم المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف القطاعات. ومنذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية أكتوبر 2023، قام أكثر من 570 موظف من موظفي الهيئة بإعادة تدوير ما يزيد عن 430,000 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم أي ما تعادل 6,483 كيلوغرام من البلاستيك، تم استخدامها لإنتاج قمصان (تي شيرت) ومنتجات أخرى عبر إحدى الشركات المحلية المتخصصة في مجال إعادة تدوير المخلفات باستخدام حلول التصنيع المستدام.

التحول الرقمي

تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وبالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية، توفر الهيئة جميع خدماتها على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتقدم الهيئة خدمات رقمية نوعية ومتقدمة عبر قنوات مبتكرة تضمن التحسين الدائم للعمليات والإجراءات في الهيئة. وحتى نهاية نوفمبر 2023، بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 99.20% فيما أنجز متعاملو الهيئة ما يزيد عن 11 مليون معاملة رقمية.

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