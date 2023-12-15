المحكمة العليا السعودية: الخميس 14 ديسمبر غرة شهر جمادى الآخرة 1445هـ

​أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، أن يوم الخميس 1 / 6 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 14 / 12 / 2023م هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ.​

وقالت الدائرة في بيان: "اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 13 / 12 / 2023م. وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (177/هـ) وتاريخ 1 / 6 / 1445هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس 1 / 6 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 14 / 12 / 2023م هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ".​