«التوطين» تلغي ترخيص شركتين لمخالفتهما قانون عمال الخدمة المساعدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص "مركز الإمارات العالمي لخدمات العمالة المساعدة"، و"مكتب الشامسي لخدمات العمالة المساعدة"، لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.

وألزمت الوزارة أصحاب المكتبين الملغى ترخيصهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، والوفاء بالتزاماتهما حيالهم، بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، كما تم إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها: " ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام".

وشددت الوزارة على عدم تهاونها في "تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات".

وأشادت بمكاتب استقدام العمالة المساعدة الملتزمة بالتشريعات والتي تقدم خدمات متميزة لمتعامليها، وتوفر بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها، داعية أصحاب العمل إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة

ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.

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