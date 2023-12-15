70 يومـــا للحرب على غزة... الاحتلال يواصل قصف المناطق السكنية مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ70 من العدوان على قطاع غزة، يكثف الاحتلال من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القطاع والتي وصلت إلى مناطق في رفح جنوب القطاع، ما دفع مزيدا من السكان للنزوح جماعيا، وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية، ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف محيط المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال في عدة محاور، خصوصا في خانيونس، جنوبا.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.

يتبع...