70 يومـــا للحرب على غزة... الاحتلال يواصل قصف المناطق السكنية مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ70 من العدوان على قطاع غزة، يكثف الاحتلال من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القطاع والتي وصلت إلى مناطق في رفح جنوب القطاع، ما دفع مزيدا من السكان للنزوح جماعيا، وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية، ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف محيط المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال في عدة محاور، خصوصا في خانيونس، جنوبا.
واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.
واستشهد 4 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.
كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.
وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.
وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.
يتبع...
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