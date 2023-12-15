طائرة مسيرة تطلق صاروخين صوب مركبة تقل شبانا في مخيم بلاطة دون إصابات

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مركبة بصاروخين من طائرة مسيرة في مخيم بلاطة شرق نابلس، ولم تصبها ودون وقوع إصابات.
وأفادت مصادر أمنية، بأن طائرة مسيرة استهدفت مركبة يستقلها ثلاثة شبان قرب شارع عمان، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروبها إلى مخيم بلاطة بالقرب من شارع السوق، وتمكنت من الهرب مرة أخرى ولم يصب أحد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني في شارع عمان، وفي الشارع نفسه نتيجة القصف.
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