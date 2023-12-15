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طائرة مسيرة تطلق صاروخين صوب مركبة تقل شبانا في مخيم بلاطة دون إصابات

12/15/2023 2:38:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مركبة بصاروخين من طائرة مسيرة في مخيم بلاطة شرق نابلس، ولم تصبها ودون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر أمنية، بأن طائرة مسيرة استهدفت مركبة يستقلها ثلاثة شبان قرب شارع عمان، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروبها إلى مخيم بلاطة بالقرب من شارع السوق، وتمكنت من الهرب مرة أخرى ولم يصب أحد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني في شارع عمان، وفي الشارع نفسه نتيجة القصف.


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