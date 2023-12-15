مدير عام الصحة بغزة يحذر من مجزرة في مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذر المدير العام في وزارة الصحة بغزة منير البرش، من أن "القوات الإسرائيلية قد ترتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة".

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وقال البرش إن القوات الإسرائيلية أجبرت طاقم مستشفى كمال عدوان والمرضى على النزول إلى الساحة وأحرقت المولدات الكهربائية، كما اعتقلت 5 جرحى من المستشفى صباح اليوم، ودمرت المولدات الكهربائية لضمان عدم إعادة تشغيل المستشفى.

وأفاد بأن "الاحتلال يمنعنا من التنسيق لإخراج بعض الجرحى من مستشفى كمال عدوان"، مبينا أن "هناك 12 طفلا في حضانات مستشفى كمال عدوان وحياتهم معرضة للخطر الشديد".

وحذر من أن "الاحتلال قد يرتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة، كما أجبر مدير المستشفى على الحضور وإحضار كاميرات مراقبة المستشفى".