قوات الاحتلال تنسحب من قرية عوريف
التاريخ
12/15/2023 2:37:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم الجمعة من قرية عوريف جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية بعد هدم وتفجير منزلين.
ويعود المنزلان لعائلتي الأسيرين زياد صفدي وحامد صباح.
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