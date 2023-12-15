هيئة بريطانية تحقق في بلاغ عن حادث بباب المندب في اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.
يأتي ذلك غداة إعلان الحوثيين أنهم استهدفوا سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفضها طاقمها الاستجابة لنداءات وٌجهت له.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن الحوثيين أطلقوا أمس الخميس صاروخا باليستيا باتجاه الممر الملاحي الدولي شمال باب المندب، دون وقوع إصابات أو أضرار.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر إن ما تتعرض له سفن في البحر الأحمر مشكلة لا تخص بلاده وحدها وإنما هي مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، مضيفا أن أن الآلية التي تتبعها واشنطن لمعالجة تلك المشكلة هي العمل مع شركائها لتعزيز قوة المهام البحرية التي ستتصدى لها.
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