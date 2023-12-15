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هيئة بريطانية تحقق في بلاغ عن حادث بباب المندب في اليمن

12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.
يأتي ذلك غداة إعلان الحوثيين أنهم استهدفوا سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفضها طاقمها الاستجابة لنداءات وٌجهت له.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن الحوثيين أطلقوا أمس الخميس صاروخا باليستيا باتجاه الممر الملاحي الدولي شمال باب المندب، دون وقوع إصابات أو أضرار.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر إن ما تتعرض له سفن في البحر الأحمر مشكلة لا تخص بلاده وحدها وإنما هي مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، مضيفا أن أن الآلية التي تتبعها واشنطن لمعالجة تلك المشكلة هي العمل مع شركائها لتعزيز قوة المهام البحرية التي ستتصدى لها.




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