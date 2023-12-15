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عاجل: رئيس الموساد ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان ملف الأسرى في غزة

12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع بحث أمس الخميس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بدء مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.


وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح برنيع الحرية المطلقة في التصرف فيما يتعلق بملف استعادة الأسرى.

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