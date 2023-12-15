عاجل: رئيس الموساد ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان ملف الأسرى في غزة

عاجل: رئيس الموساد ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان ملف الأسرى في غزة
التاريخ
12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع بحث أمس الخميس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بدء مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.
وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح برنيع الحرية المطلقة في التصرف فيما يتعلق بملف استعادة الأسرى.
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