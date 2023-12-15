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قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني

12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بلدات وقرى في الجنوب اللبناني.
واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الحارقة بلدات كفر كلا، والطيبة، والناقورة، واللبونة، والضهيرة وعلما الشعب، وذلك تزامناً مع إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور.

وفا

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