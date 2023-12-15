قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني

قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني
التاريخ
12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بلدات وقرى في الجنوب اللبناني.
واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الحارقة بلدات كفر كلا، والطيبة، والناقورة، واللبونة، والضهيرة وعلما الشعب، وذلك تزامناً مع إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور.
وفا
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