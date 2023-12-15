أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
التاريخ
12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بلغ سعر غرام الذهب اليوم الجمعة من عيار 21 عند 41.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 للشراء منهم وفق النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33.7 للشراء منهم
MENAFN15122023000208011052ID1107601680
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.