هيئة البث الإسرائيلية: اشتباكات شرق رفح

هيئة البث الإسرائيلية: اشتباكات شرق رفح
التاريخ
12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اشتباكات تجري بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك بينما يسعى جيش الاحتلال لتوسيع نطاق عملياته البرية في جنوبي القطاع.
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