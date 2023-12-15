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هيئة البث الإسرائيلية: اشتباكات شرق رفح

12/15/2023 2:37:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اشتباكات تجري بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك بينما يسعى جيش الاحتلال لتوسيع نطاق عملياته البرية في جنوبي القطاع.




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