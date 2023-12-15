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منشورات إسرائيلية تحذر سكان بلدة لبنانية من نشاط حزب الله

12/15/2023 2:37:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات تحذر سكان بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان من مخاطر نشاط مقاتلي حزب الله في المنطقة.


يأتي ذلك في ظل قصف إسرائيلي يومي على جنوبي لبنان وتهديدات من المسؤولين الإسرائيليين بشن عملية عسكرية لإجبار حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، على مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود.

MENAFN15122023000208011052ID1107601678

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