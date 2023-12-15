منشورات إسرائيلية تحذر سكان بلدة لبنانية من نشاط حزب الله

منشورات إسرائيلية تحذر سكان بلدة لبنانية من نشاط حزب الله
التاريخ
12/15/2023 2:37:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات تحذر سكان بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان من مخاطر نشاط مقاتلي حزب الله في المنطقة.
يأتي ذلك في ظل قصف إسرائيلي يومي على جنوبي لبنان وتهديدات من المسؤولين الإسرائيليين بشن عملية عسكرية لإجبار حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، على مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود.
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